Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

DENİZLİ 23 Nisan öncesi ücretsiz Türk bayrağı dağıttı

23 Nisan öncesi ücretsiz Türk bayrağı dağıttıDENİZLİ'de 13 yıldır bayrak üretimi yapan 38 yaşındaki Halil Dedecengiz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi işyerinde ücretsiz olarak 1200 Türk bayrağı dağıttı.

22.04.2020 19:09 | Son Güncelleme: 22.04.2020 19:12
23 Nisan öncesi ücretsiz Türk bayrağı dağıttı
DENİZLİ'de 13 yıldır bayrak üretimi yapan 38 yaşındaki Halil Dedecengiz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi işyerinde ücretsiz olarak 1200 Türk bayrağı dağıttı. Dedecengiz, "Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı olacağı için 23 Nisan evlerde kutlanacak. Herkesin evinde, balkonunda Türk bayrağı olsun istedim" dedi.
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşayan, bayrak imalatı yapan Halil Dedecengiz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi ücretsiz Türk bayrağı dağıtmaya karar verdi. Kararını sosyal medya hesabından duyuran Dedecengiz, işyerine gelen vatandaşlara eni 50, boyu ise 75 santimetre olan bayrakları hediye etti.
'HERKESİN EVİNDE, BALKONUNDA TÜRK BAYRAĞI OLSUN İSTEDİM'
Vatandaşların bayraklara yoğun ilgi gösterdiğini belirten Dedecengiz, "1000 adet dağıtmayı planlıyordum. Talep oldukça yoğun oldu. Sabahtan bu yana 1200 Türk bayrağı dağıttım. Normalde tanesini 5 liraya satıyordum. Bayrak üretimi bizim işimiz. Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı olacağı için 23 Nisan evlerde kutlanacak. Ben herkesin evinde, balkonunda Türk bayrağı olsun istedim" diye konuştu.
VATANDAŞLAR MEMNUN KALDI
Bayrak almak için işyerine gelen yürüme engelli Mehmet Ali Yiğit, "Güzel bir uygulama olmuş. Çocuklarım için bir adet ücretsiz bayrak aldım. Bu konudaki duyarlılığından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Bahadır Demiralan ise, "Sosyal medyadan görüp geldim ve iki bayrak aldım. Çocuklarımız 23 Nisan'ı evlerinde kutlayacak. Bayraklarla evlerimizi süsleyecekler. Bu bayramı da bu seferlik böyle kutlayacağız? diye konuştu. DENİZLİ 23 Nisan öncesi ücretsiz Türk bayrağı dağıttı

Kaynak: DHA

Etiketler: 23 Nisan, Denizli, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haberler
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Türkiye’de koronadan ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376’ya yükseldi Haberler
Türkiye'de koronadan ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de! Haberler
Son seçim anketinde baraj altında kalan da var, 7 puan kaybeden de!
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı Haberler
Eski CIA ajanından yıllar sonra gelen Bill Clinton ve Bin Ladin itirafı
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Haberler
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
ABD salgınla boğuşurken Trump’ın derdi başka: Orduya vur emri verdi Haberler
ABD salgınla boğuşurken Trump'ın derdi başka: Orduya vur emri verdi
Kadın kıyafetli erkek hırsız! Tam bir suç makinesi çıktı Haberler
Kadın kıyafetli erkek hırsız! Tam bir suç makinesi çıktı
Ceylan’ı döverek öldüren cani baba, ’Kızım istismara uğradı’ diye şikayette bulunmuş Haberler
Ceylan'ı döverek öldüren cani baba, "Kızım istismara uğradı" diye şikayette bulunmuş
Haberler››Güncel››DENİZLİ 23 Nisan öncesi ücretsiz Türk bayrağı dağıttı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:22: Isparta'dan kısa kısa - Haber 20:21: Bakan Koca: "Aşı çalışmaları 6 merkezde devam ediyor. - Haber 20:20: FLAŞ - Haber 20:20: Sivas'ta bir apartman karantinaya alınacak - Haber 20:20: Tekirdağlı minikler, 23 Nisan'ı evlerinde çektikleri kliple kutladı - Haber 19:53: Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 117 artarak 2 bin 376'ya yükseldi - Haber 19:49: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca güzel haberi verdi: Veriler bize, salgının kontrolümüz altında olduğunu gösteriyor - Haber 19:04: Son Dakika: İtalya'da 22 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 437 artarak 25 bini aştı - Haberler 16:07: Yapılan son seçim anketinde yalnızca 4 parti barajı geçebiliyor - Haberler 08:35: Müge Anlı, evli bir adamdan hamile olduğu yönündeki iddialarını yalanladı - Magazin