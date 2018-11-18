18 Kasım 2018, 15:45
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Denizli AK Parti'de Temayül Yoklaması İçin 20 Bilgisayar Kuruldu

Denizli AK Parti

DENİZLİ'de AK Parti İl Başkanlığı, 31 Mart yerel seçimlerde belediye başkanı olmak için başvuran aday adayları için temayül yoklaması yaptı.

DENİZLİ'de AK Parti İl Başkanlığı, 31 Mart yerel seçimlerde belediye başkanı olmak için başvuran aday adayları için temayül yoklaması yaptı. Parti delegeleri, kurulan 20 bilgisayarda oylarını kullandı.

AK Parti Denizli İl Başkanlığı, 1'i Büyükşehir, 60'ı ise ilçe belediye başkanlığı için başvuran aday adayları için temayül yoklaması yaptı. Merkezefendi Belediyesi Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'ndaki temayül yoklamasına AK Parti Grup Başkanvekili ve Tokat Milletvekili Özlem Zengin, AK Parti'li Denizli Büyükşehir  Belediye Başkanı Osman Zolan, ilçe belediye başkanları ve AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz ile çok sayıda partili katıldı. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, dijital ortamda temayül yoklamasının kağıt israfının önüne geçtiğini belirterek, "81 ilde ilk defa yeni bir sistemle temayül yoklaması yapıyoruz. Modern bir sistem. Hızlı bir şekilde oy verme işleminin yapılmasını hedefledik. 3 ton kağıt israfını da önlenmiş olduk" dedi.

- Denizli Denizli,Ak Parti
18 Kasım 2018 Pazar 15:45