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DENİZLİ Akıntıya kapılan amca çocukları için arama kurtarma çalışması başlatıldı- 2

Akıntıya kapılan amca çocukları için arama kurtarma çalışması başlatıldıDENİZLİ'nin Kale ilçesinin kırsal Muslugüme Mahallesi'nden geçen Akçay Deresi'nde, serpme ağ ile balık tutmaya çalışan Mehmet Onluk (35) ve amcasının oğlu İbrahim Onluk (21) akıntıya kapılarak sürüklendi.

07.05.2020 17:50 | Son Güncelleme: 07.05.2020 17:54
Akıntıya kapılan amca çocukları için arama kurtarma çalışması başlatıldı
DENİZLİ'nin Kale ilçesinin kırsal Muslugüme Mahallesi'nden geçen Akçay Deresi'nde, serpme ağ ile balık tutmaya çalışan Mehmet Onluk (35) ve amcasının oğlu İbrahim Onluk (21) akıntıya kapılarak sürüklendi. İki gencin bulunması için balık tutmaya çalıştıkları köprünün altı ve yakınlarında itfaiye ve köylüler tarafından arama - kurtarma çalışması başlatıldı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
DENİZLİ (DHA)
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DENİZLİ Akıntıya kapılan amca çocukları için arama kurtarma çalışması başlatıldı- 2

Kaynak: DHA

Etiketler: Akçay, Kale, Güncel, Haber

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