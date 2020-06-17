DENİZLİ Alevler, hasadı bekleyen 8 hektarlık alandaki arpa ve buğdayları küle çevirdi

Alevler, hasadı bekleyen 8 hektarlık alandaki arpa ve buğdayları küle çevirdiDENİZLİ'nin Honaz ilçesinde çıkan yangında, toplam 8 hektar buğday ve arpa ekili tarım arazisi küle dönerken, alevler itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte güçlükle söndürüldü.

17.06.2020 16:10 | Son Güncelleme: 17.06.2020 16:22
Alevler, hasadı bekleyen 8 hektarlık alandaki arpa ve buğdayları küle çevirdi
DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde çıkan yangında, toplam 8 hektar buğday ve arpa ekili tarım arazisi küle dönerken, alevler itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte güçlükle söndürüldü.
Honaz ilçesinin kırsal Ovacık Mahallesi'nde bugün saat 13.30 sıralarında, anızlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, yakındaki Zeki Şahin ve Hasan Çetin'e ait arpa ve buğday ekili tarım arazilerine de sıçradı. Hasada hazır arpa ve buğdaylar alev alırken, İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler arazi içindeki iki evin de çevresini sardı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu alevleri evlere ulaşmadan söndürdü. Yangında, iki tarladaki toplam 8 hektarlık alan küle döndü. Tarlaların içinde ve çevresindeki ağaçlar da alevlerden zarar gördü. Jandarma, yangının çıkış nedeninin tespit edilmesi için çalışma başlattı.
Ovacık Mahallesi'nde yaşayan Osman Gökgöz, "Biçilmeye bekleyen arpa ve buğdaylar yandı. Üzüldük, elimizden birşey gelmedi. Hasat yapılmamıştı. Şükür ki evlerde zarar yok. İtfaiye hızlı bir şekilde gelip müdahale edi, alevcleri söndürdü" dedi. DENİZLİ Alevler, hasadı bekleyen 8 hektarlık alandaki arpa ve buğdayları küle çevirdi

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: UEFA, İstanbul’da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini Lizbon’a verdi Haber
Son Dakika: UEFA, İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini Lizbon'a verdi
Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı Haber
Görev yeri değişen valiyi vatandaşlar, gözyaşlarıyla uğurladı
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı Haber
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK’da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu Haber
Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu
Yunanistan’da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi Haber
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Terör örgütü PKK’nın elebaşlarından Murat Karayılan’dan Türkiye itirafı Haber
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'dan Türkiye itirafı
Metiner’den bomba iddia! 15 Temmuz’da Erdoğan’ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi Haber
Metiner'den bomba iddia! 15 Temmuz'da Erdoğan'ı yalnız bırakan bakanın ismini verdi
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP’lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı Haber
Habertürk sunucusu Veyis Ateş, HDP'lileri neden davet etmediklerini eline kalem batırdığı örnekle anlattı
Haberler››Güncel››DENİZLİ Alevler, hasadı bekleyen 8 hektarlık alandaki arpa ve buğdayları küle çevirdi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:50: Türk heyeti Libya'da - Haber 16:50: Son dakika... 2.5 metrelik dev kılıç balığı Saroz'da yakalandı - Haber 16:50: DTSO Başkanı Şahin, Coğrafi İşaretler seminerine katıldı - Haber 16:50: Antalyalı çiftçi keneyi kendi çıkardı, KKKA'ya yakalandı - Haber 16:49: Sedyedeki yaralıyı yumruklayan kardeşler adliyeye sevk edildi - Haber 16:36: Son Dakika: UEFA, 2020 Şampiyonlar Ligi finalini Lizbon'a verdi! 2021 finali İstanbul'da oynanacak - Spor 16:32: Son Dakika: İki bakan ve MİT Başkanı Libya'da - Haber 16:25: Kent genelinde vakalar artınca valilik çözümü camilerden anons yapmakta buldu - Haber 15:50: Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi - Magazin 10:43: Acun Ilıcalı hakkında hazırlanan rapor, MYK'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunuldu - Haberler