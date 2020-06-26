DENİZLİ 'Altın' dolandırıcılığından aranan şüpheli balkondan atladı

'Altın' dolandırıcılığından aranan şüpheli balkondan atladıKÜTAHYA'da, kendisini savcı olarak tanıtarak bir kişiyi 4 kilogram altınını alıp, dolandıran Sinan Ş., Denizli'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

26.06.2020 20:20 | Son Güncelleme: 26.06.2020 21:31
'Altın' dolandırıcılığından aranan şüpheli balkondan atladı
KÜTAHYA'da, kendisini savcı olarak tanıtarak bir kişiyi 4 kilogram altınını alıp, dolandıran Sinan Ş., Denizli'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Polisten kaçmaya çalışırken 1'inci kattaki balkondan atlayan ve bacağını kıran Sinan Ş. polis gözetiminde hastaneye kaldırıldı.
Kütahya'da Pazar günü bir kişiyi cep telefonuyla arayan kişi ya da kişiler, kendilerini savcı olarak tanıtıp, kuyumcu soyulduğunu, altınların çalındığını ve kuyumcu sahibinin öldürüldüğünü söyleyip, kimliğinin bulunduğu söyledi. Bu kişiye elinde bulunan altınların çalınan altınlarla karşılaştırılacağını, bunun için eve gelen savcıya altınları teslim etmesi gerektiğini söylediler. Telefonu kapatan kişi, bankanın kasasında bulunan 4 kilogram altını alıp, eve gelen ve kendisini savcı olarak tanıtan kişiye teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kişi, polisi arayıp ihbarda bulundu. Olayın yaşandığı bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri dolandırıcılık olayını Sinan Ş.'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.
KÜTAHYA EMNİYETİ ÖZEL EKİP KURDU
Dolandırılma olayıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, 4 kişilik özel ekip kurdu. Deneyimli polislerden oluşan özel ekip, izini kaybettiren Sinan Ş.'nin olayın ardından Denizli'deki sevgilisi Arzu Y.'nin evinde saklandığını tespit etti. Denizli'ye gelen ve Altıntop Mahallesi Çaybaşı Caddesi'ndeki apartmanın çevresinde önlem alan özel ekip, Sinan Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
BALKONDAN ATLAYIP KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN, YAKALANDI
Sevgilisinin evinde saklanan Sinan Ş. eve polis geldiğini fark edince apartmanın 1'inci katındaki balkondan yan binanın bahçesine atladı. Sağ bacağı kırılan Sinan Ş. yaralı halde binanın bodrum katında saklanırken, yakalandı. Sinan Ş. olay yerine gelen sağlık görevlilerince polis nezaretinde Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sinan Ş.'nin saklandığı evde oturan sevgilisi Arzu Y. ile annesi Ferizan Y. de gözaltına alındı. Polis 4 kilogram altını bulmaya çalışıyor. DENİZLİ ’Altın’ dolandırıcılığından aranan şüpheli balkondan atladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Kütahya, Denizli, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi 3. Sayfa
Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi
2019’da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir Ekonomi
2019'da çıkan taahhütlü telefon yasası yürürlüğe girerse binlerce telefon kapanabilir
İstiklal Caddesi’nde elinde bıçak olan bir şahıs etrafa saldırdı, cadde kapatıldı 3. Sayfa
İstiklal Caddesi'nde elinde bıçak olan bir şahıs etrafa saldırdı, cadde kapatıldı
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti Magazin
CNN Türk spikeri Gözde Atasoy Kökçü, canlı yayında görevine veda etti
Karaman’da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı’ndan sonra 500’e ulaştı Güncel
Karaman'da 120 olan vaka sayısı Ramazan Bayramı'ndan sonra 500'e ulaştı
Dünyada ilk defa Diyarbakır’da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti Güncel
Dünyada ilk defa Diyarbakır'da uygulandı! Koronavirüs hastası Türk Işını tedavisiyle iyileşti
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak Sağlık
Türk bilim insanı uyardı: Kovid-20 bangır bangır geliyor, bunlar psikiyatrik hastalıklar olacak
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı’nın üzerine yürüdü Magazin
Hakkındaki iddialara sinirlenen adam, canlı yayında Müge Anlı'nın üzerine yürüdü
Haberler››Güncel››DENİZLİ 'Altın' dolandırıcılığından aranan şüpheli balkondan atladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

22:00: (Havadan Görüntüler)TÜRKİYE'NİN İLK ARABALI KONSERİ YENİKAPI'DA GERÇEKLEŞTİ - Haber 21:59: Tarım işçilerinin taşındığı minibüs ile TIR çarpıştı: 7 ölü, 11 yaralı (4) - Haber 21:58: Son Dakika | Kütahya Şehir Hastanesi inşaatı hızla ilerliyor - Haber 21:58: Vali Kaldırım, raylara inecek milli tren setlerini inceledi - Haber 21:57: Kuşadası'nda yüzmek için denize giren kişi boğuldu - Haber 21:50: Uzman isimden Marmara için korkutan uyarı: Her an 7'nin üzerinde deprem olabilir - Haber 21:26: Yasmin Erbil, cesur dantelli iç çamaşırıyla poz verdi - Magazin 21:24: Asil Nadir, 79 yaşında yeniden baba oluyor - Magazin 21:04: Balkondan düşen kadını çevredekiler havada yakaladı - Haber 19:56: Üzerine depo düşen 18 yaşındaki genç feci şekilde can verdi - Haberler