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DENİZLİ Altın karaborsaya düştü, kuyumcular dükkan açtı

Altın karaborsaya düştü, kuyumcular dükkan açtıDENİZLİ'de, altın fiyatlarının yükselmesi ile kuyumcular, koronavirüse karşı alınan önlemler nedeniyle kapattıkları dükkanlarını tekrar açmaya başladı.

31.03.2020 19:38 | Son Güncelleme: 31.03.2020 19:42
Altın karaborsaya düştü, kuyumcular dükkan açtı
DENİZLİ'de, altın fiyatlarının yükselmesi ile kuyumcular, koronavirüse karşı alınan önlemler nedeniyle kapattıkları dükkanlarını tekrar açmaya başladı. Denizli Sarraf ve Kuyumcular Odası Başkanı Yusuf Yıldırım, altının değerinin üzerinde fiyatla satılmaya başladığını belirtip, "Altında karaborsa durumu sadece Denizli için değil, tüm Türkiye için geçerli. Değerinin üzerinde satılan bir şey varsa karaborsa vardır" dedi.
Denizli Sarraf ve Kuyumcular Odası koronavirüs salgını nedeniyle geçtiğimiz 24 Mart'ta işyerlerini geçici olarak kapatma kararı aldı. Odaya üye 170 işyeri karar doğrultusunda kepenk kapattı. Bazı esnaflar, Denizli Ticaret Odası üyesi oldukları ve 0kararın bağlayıcı olmadığı gerekçesiyle işyerlerini kapatmadı. Bazı işyerinde altının değeri normalinden ucuza alınıp yüksek fiyata satılmaya başlanınca Sarraf ve Kuyumcular Odası yeniden devreye girdi. Bu durumun piyasada fiyat dalgalanmasına yol açtığı gerekçesiyle kapatma kararı kaldırıldı. Kuyumcular da yeniden işyerlerini açıp faaliyetlerine devam etmeye başladı. Denizli Sarraf ve Kuyumcular Odası Başkanı Yusuf Yıldırım, koronavirüs salgını nedeniyle altın fiyatlarının yaklaşık 20 lira yükseldiğini söyledi. Eski tarihli çeyrek altının 540 liradan alınıp, yeni tarihli çeyrek altının 560 liradan satıldığını belirten Yıldırım, külçe altının gram fiyatının 339, bilezikte ise gram fiyatının 317 lira olduğunu belirtti.
'FİYATLAR YENİDEN DENGEYE OTURDU'
Denizli Sarraf ve Kuyumcular Odası Başkanı Yusuf Yıldırım, kuyumcuların büyük ölçüde faaliyetlerini durdurmasının ardından kentteki altın alış-satışında dengesizlikler yaşandığını kaydetti. İşyerlerini tekrar açıp bu durumu düzelttiklerini dile getiren Yıldırım, "Geçen hafta koronavirüs ülkemizde hızla yayılmaya başlayınca, bizde yönetim kurulumuzla birlikte insan sağlığı için işlerimize 1 hafta ara vermeye karar verdik. Bize üye olan kuyumcuların yüzde 99'u bu karara uydu. Ancak birkaç esnaf da dükkanlarını açtı. Diğer kuyumcuların kapalı olmasını fırsat bilerek alım ve satımda kar marjını yüksek tutanlar olmuş. Bize çok şikayet gelmeye başlayınca fiyat dengesini sağlamak adına tekrar işyerlerimizi açık kontrolü sağladık. Fiyatlar yeniden dengeye oturdu" dedi.
'KARABORSA DURUMU SADECE DENİZLİ İÇİN DEĞİL, TÜM TÜRKİYE İÇİN GEÇERLİ'
Altının karaborsaya düştüğü iddialarını da değerlendiren Yıldırım, "Karaborsa durumu sadece Denizli için değil, tüm Türkiye için geçerli. Ziynet grubu altınları Türkiye Cumhuriyeti Darphanesi'nden sağlanıyor. Koronavirüs önlemleri nedeniyle Darphane, tam zamanlı çalışmadığı için piyasaya yeteri kadar ürün verilemedi. Bu da İstanbul'da kilogram başına 300-500 dolar arası fiyat farkları oluşturdu. Altın kendi hak ettiği fiyatın biraz daha üzerinde satılmaya başlandı. Üretim darlığı oluşunca, fiyat yükselme eğilimine geçti. Talepte olunca fiyat İstanbul'da yeniden değerlendirildi. İstanbul'da da birçok yer kapalı. Açık olanlar da yüksek fiyattan satış yapmaya başladılar. Bu durum Denizli'yi de etkiledi. Değerinin üzerinde satılan bir şey varsa karaborsa vardır" diye konuştu.
ALIM VE SATIM DENGESİ SAĞLANMIŞ OLDU
Kuyumcu Yücel Akıncı ise, altın fiyatlarında koronavirüs nedeniyle bir artışın söz konusu olduğunu belirtip, "Halkın elindeki altını çeşitli sebeplerden dolayı paraya çevirmesi gerekiyor. Bu durumda sarrafların halka hizmet için açılmasına karar verildi. Bazı arkadaşların piyasadaki alım ve satım aralığını fazla açması görülen bir şeydir. Şu an herkesin dükkanı açıldı. Alım ve satım dengesi sağlanmış oldu" diye konuştu.
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DENİZLİ Altın karaborsaya düştü, kuyumcular dükkan açtı

Kaynak: DHA

Etiketler: Reza Zarrab, Koronavirüs, Denizli, Güncel

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DENİZLİ Altın karaborsaya düştü, kuyumcular dükkan açtı
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