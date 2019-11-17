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Denizli'de amatör maçta çıkan kavgaya futbolcular da karıştı

Denizli'de 1. Amatör Küme B Grubunda mücadele eden Kartalspor-Kıralan Demirspor arasında geçen 26 Ekim'de oynanan ve ev sahibi takımın 6-0 kazandığı maçın sonunda taraftar arasında çıkan ve futbolcuların da karıştığı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

17.11.2019 14:45 | Son Güncelleme: 17.11.2019 20:29

Denizli'de 1. Amatör Küme B Grubunda mücadele eden Kartalspor- Demirspor arasında geçen 26 Ekim'de oynanan ve ev sahibi takımın 6-0 üstünlüğü ile sona eren maç sonrası taraftar arasında çıkan, futbolcuların da karıştığı kavganın amatör kamera görüntüleri ortaya çıktı. Kıralan Demirsporlu futbolcuların yaklaşık 3 metrelik tel örgüleri tırmanarak aşıp kavgaya karışması ve polisin olaya müdahalesi görüntülerde yer aldı.

FUTBOLCULAR DA KAVGAYA KARIŞTI

1. Amatör Küme B Grubunda mücadele eden Kartalspor ile Kıralan Demirspor geçen 26 Ekim'de Şirinköy Stadı'nda karşılaştı. Müsabakayı ev sahibi Kartalspor, 6-0 kazandı. Maç sonrası taraftarların bulunduğu tribünde sözlü sataşma ve küfürleşme yüzünden tartışma çıktı. Taraftarlar arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada soyunma odasına doğru yürüyen Kıralan Demirsporlu futbolculardan bazıları da kavgaya karıştı.

Sarı kırmızılı takımın futbolcuları yaklaşık 3 metre boyundaki tel örgüleri tırmanıp, tiribünlerin bulunduğu tarafa geçerek kavgaya dahil oldu. Bir futbolcu da tellerin arkasından tekme atarak karşısındaki taraftara vurmaya çalıştı. Çevik Kuvvet polisi araya girerek, tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Polis ekipleri, futbolcuları ve taraftarları ayırdı. Tartışma ve küfürleşmenin sürmesi üzerine takım yöneticileri ve antrenörler de araya girdi. Olayda yaralanan olmadı. O anlar amatör bir kamera tarafından saniye saniye görüntülendi. Kartalspor Yöneticisi Yılmaz Çalış, çıkan olaylar nedeniyle Kıralan Demirsporlu futbolculardan şikayetçi olduklarını açıkladı.

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Denizli'de amatör maçta çıkan kavgaya futbolcular da karıştı

Kartalspor, Kıralan, Spor, Güncel

Kaynak: DHA


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