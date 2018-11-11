Denizli Annesini Yüzünden Pompalı Tüfekle Vuran Katili Zanlısı Tutuklandı

Denizli
'nin Sarayköy
ilçesinde, annesi 35 yaşındaki Rahime G.'i (Gencer), 2 yaşındaki kardeşinin yanında av tüfeğiyle yüzünden vurarak öldüren katil zanlısı 18 yaşındaki Osman G., jandarmadaki işlemleri tamamlanınca sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Olay, dün (cumartesi) saat 13.00 sıralarında, kırsal Tepeköy
Mahallesi'nde meydana geldi. 3 çocuk annesi Rahime G.'i evde kanlar içinde bulduğunu söyleyen oğlu Osman G., durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Durumu oğlundan öğrenen kadının eşi Musa G. (40) de eve geldi. Cinayet anında Rahime G.'in yanında 2 yaşındaki oğlunun da bulunduğu öğrenildi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Rahime G.'in öldüğü belirledi. Jandarma
olay yeri inceleme ekipleri, evde ve dışarıda detaylı inceleme yaptı, delil aradı. Rahime G.'in cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp
Morgu'na kaldırıldı. Jandarma tarafından Musa G., oğlu Osman G. ve kardeşi Mehmet G., ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Cinayeti kimin ve neden işlediği araştırılmaya başlandı. Şüphelilerden Rahime G.'in oğlu Osman G.'nin çelişkili ifadeler vermesi üzerine ekipler, üzerine ekipler çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yapılan sorgulamada Osman G.'nin cinayeti işlediğini kabul ettiği belirtildi. Ölen kadının eşi Musa G. ve kardeşi Mehmet G. ise serbest bırakıldı. Jandarma olay yeri inceleme timi ise cinayette kullanılan av tüfeğini, olay yeri yakınlarında buldu.
KAPI KİLİTLENİNCE CAMDAN GİRMİŞ
Osman G. ifadesinde ailesinin evinden 1 ay önce 20 bin liralık ziynet eşyasını söyledi. Osman G. ziynet eşyalarını kendisinin çaldığını, gazinolarda harcadığını, ailesinin durumu öğrenmesine rağmen kendisinden şikayetçi olmadığını söyledi. Dün (cumartesi) annesiyle bu konu yüzünden tartıştığı, iddiaya göre annesinin Sen karını bile satarsın sözüne öfkelendiğini, evin dışında bulunan av tüfeğini almaya gittiğini, silahı alıp dışarıda 1 el ateş ettiğini, eve girmek isteyince annesinin kapıyı kitlediğini gördüğünü, açık pencereden girip 2 el daha ateş ettiğini, bunlardan birinin annesinin yüzüne isabet ettiğini söylediği kaydedildi. Tekrar pencereden dışarı çıkıp kaçtığını, silahı çevreye attığını belirten Osman G., yolda bir komşusuyla karşılaştığını, komşusunun Sizin evden silah sesi geldi demesi üzerine olaydan habersiz gibi davranıp, geri döndüğünü ifade ettiği belirtildi.
Jandarma karakolundaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Osman G., tutuklandı.
11 Kasım 2018 Pazar 12:11