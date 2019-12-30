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Denizli-Antalya kara yolunda kar yağışı

Denizli'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan Cankurtaran mevkisinde kara yolundan görüntü Ekiplerin karla mücadele çalışmasından görüntü Sürücü Mehmet Malgaz ve Karayolları görevlisi Hasan Akbulut ile röportaj Denizli-Antalya kara yolunda kar yağışı etkili oldu DENİZLİ - Denizli'de yoğun kar...

30.12.2019 16:24 | Son Güncelleme: 30.12.2019 16:26
'yi ve Muğla'ya bağlayan mevkisinde kara yolundan görüntü
Ekiplerin karla mücadele çalışmasından görüntü
Sürücü Mehmet Malgaz ve Karayolları görevlisi Hasan Akbulut ile röportaj
Denizli-Antalya kara yolunda kar yağışı etkili oldu
DENİZLİ - Denizli'de yoğun kar yağışı, kenti Antalya'ya bağlayan Cankurtaran mevkisinde etkili oluyor.
Şehrin yüksek kesimlerinde dün gece başlayan sağanak yerini kara bıraktı. Çameli ve Kale ilçeleri, sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla beyaza büründü.
Kar yağışının etkili olduğu, Denizli'yi Antalya ve Muğla'ya bağlayan Cankurtaran mevkisinde de Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri kar küreme çalışması yaptı. Trafik ekipleri ise kara yolunda olumsuzluk yaşanmaması için denetimleri sıklaştırdı.
Sürücü Mehmet Malgaz, kar yağışının Cankurtaran'da etkili olduğunu söyledi.
Ulaşımda zaman zaman aksaklıkların yaşandığını dile getiren Malgaz, "Şoförlerimizin zincir ve kar lastikleriyle yola çıkması gerekiyor. Çünkü öncelik can güvenliğimiz." dedi.
Karayolları görevlisi Hasan Akbulut da bölgede kar yağışı ile birlikte gece 02.30'da çalışmalara başladıklarını belirterek, "Şu an yollar açık, hiçbir sıkıntı yok, çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.
Denizli-Antalya kara yolunda kar yağışı

Cankurtaran, Denizli, Antalya, Güncel

Kaynak: AA


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