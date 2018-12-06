Denizli- Antalya
karayolunda yoğun sis ve kar yağışı
DENİZLİ - Denizli'de aniden soğuyan hava olumsuzlukları da beraberinde getirirken kentin yüksek kesimlerinde yağan kar yağışı şehirler arası yollarda sürücülerin zorluk çekmesine neden oldu. Özellikle Denizli-Antalya karayolunda aniden bastıran yoğun kar yağışı sonrası Cankurtaran
diye adlandırılan bölge adeta beyaza büründü. Kar
yağışına yoğun sisli havada etkilenince sürücüler trafikte ilerlemekte yer yer zorlandı. Trafik polisi ekipleri ise yolda sürekli devriye gezerek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarak trafik güvenliğini sağladılar. Yolda aracına ve kendisine güvenemeyen bazı sürücüler ise araçlarını yol kenarına çekerek yağışın dinmesini beklediler. Herhangi bir kazanın rastlanmadığı bölgede yol şartları zorlaşmış durumda.
Denizli,Antalya,Kar
06 Aralık 2018 Perşembe 13:58