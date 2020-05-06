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DENİZLİ ANTİK KENTE KOYUN SÜRÜSÜ DALDI

DENİZLİ'nin Kale ilçesinde bulunan, Helenistik dönemden izler taşıyan Tabea Antik Kenti'ne 100 koyunun bulunduğu sürü girdi.

06.05.2020 09:09 | Son Güncelleme: 06.05.2020 11:28
DENİZLİ'nin Kale ilçesinde bulunan, Helenistik dönemden izler taşıyan Tabea Antik Kenti'ne 100 koyunun bulunduğu sürü girdi. Tarihi kalıntıların arasında otlayıp üzerinde yürüyen koyunların çobanı, hayvanlarının tarihi eserlere zarar vermeyeceğini belirterek, "Ayağıyla para mı kazacak benim koyunlarım" demesi dikkat çekti.
Helenistik dönemden 1960'lı yıllara kadar yaşamın kesintisiz olarak sürdüğü Tabea Antik Kenti'ne yaklaşık 100 koyundan oluşan sürü girdi. Bizans, Roma, Selçuklu, Osmanlı ve cumhuriyet dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanıldığı tahmin edilen, yapılan çalışmalar sonucunda doğal kayalar oyularak tek odalar halinde inşa edilmiş evler, gümüş ve bronz olarak isme bastırılmış sikkelerin bulunduğu antik kente giren koyunlar, buluntuların arasında otladı. Birçok uygarlığın izlerini taşıyan antik kenttin girişindeki sütunların sıralandığı alanda dolaşan hayvanlar, Osmanlı Dönemi'nden kalma çeşme bölümünün de üzerinde yürüdü. Antik kentin çevreleyen ve girişleri önleyen herhangi bir tel örgünün bulunmaması dikkat çekti. Antik kentin içerisinde, 'Ören yerinde tehlike arz eden çok sayıda kuyu ve sarnıç bulunmaktadır' yazılı çok sayıda uyarıcı tabelanın yer aldığı da gözlendi. Koyunlarını antik kentte otlatan çoban Hatice T., "Burası gibi boş yerlerde koyunlarımızı otlatıyoruz. İlçe merkezinden buraya geldim. Koyunlarım tarihi eserlere zarar vermez. Ayağıyla para mı kazacak benim koyunlarım" diye konuştu. DENİZLİ ANTİK KENTE KOYUN SÜRÜSÜ DALDI

Kaynak: DHA

Etiketler: Helenistik, Kale, Güncel, Haber

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