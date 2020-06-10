DENİZLİ Aranan şüphelinin aracında 3 aydır kayıp engelli kız bulundu; cinsel istismarla suçladı

Aranan şüphelinin aracında 3 aydır kayıp engelli kız bulundu; cinsel istismarla suçladıDENİZLİ'de, çeşitli suçlardan aranan Ramazan Maçin (40), jandarma ekiplerince otomobilinde yakalandı.

10.06.2020 08:45 | Son Güncelleme: 10.06.2020 09:24
Aranan şüphelinin aracında 3 aydır kayıp engelli kız bulundu; cinsel istismarla suçladı
DENİZLİ'de, çeşitli suçlardan aranan Ramazan Maçin (40), jandarma ekiplerince otomobilinde yakalandı. Otomobilde ayrıca zihinsel engelli bir kız çocuğu olduğunu gören jandarma yaptığı kimlik kontrolünde bu kişinin 3 aydır kayıp olan yüzde 50 zihinsel engelli K.G. (15) olduğunu belirledi. K.G.'yi kaçırıp cinsel istismarda bulunuduğu belirlenen ve gözaltına alınan Maçin, tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), çeşitli suçlardan aranan Ramazan Maçin'i yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan istihbarat çalışmasında Maçin'in Denizli'den Tavas ilçesine gideceğini belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen JASAT ekipleri dün akşam saatlerinde Ramazan Maçin'in kullandığı otomobili Denizli - Tavas yolunda durdurdu. Ekiplerin yaptığı kontrolde otomobilde zihinsel engeli kız çocuk olduğu belirlendi.
3 AYDIR KAYIP OLARAK ARANAN KIZ ÇOCUĞU BULUNDU
Jandarma ekipleri arasındaki kadın astsubayı gören kız çocuğu ağlamaya başladı. Bunun üzerine jandarma çocuğa yoğunlaştı. Yapılan kimlik kontrolünde engelli kızın 3 aydır kayıp olan yüzde 50 zihinsel engelli K.G. olduğu ortaya çıktı. K.G., ağlayarak kendisini kaçıran Ramazan Maçin'in cinsel istismarda bulunduğunu söyledi.
Jandarma ekipleri, Maçin'i gözaltına aldı. Jandarmada pedagog eşliğinde ifadesi alınan K.G., otomobili durdurduklarında verdiği ilk ifadesini burada da tekrarladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Ramazan Maçin, tutuklandı. K.G. ise ailesine teslim edildi. DENİZLİ Aranan şüphelinin aracında 3 aydır kayıp engelli kız bulundu; cinsel istismarla suçladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Jandarma, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti Haber
Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için ’Yük’ benzetmesi yapan valiyi görevden aldı Haber
41 ilde değişikliğe giden Erdoğan, sağlıkçılar için "Yük" benzetmesi yapan valiyi görevden aldı
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı Haber
Öğrencileri online sınavdayken cinsel içerikli film izleyen profesör kameralara yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece vakti 41 ilin valisini değiştirdi Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, gece vakti 41 ilin valisini değiştirdi
Milyonların beklediği haber geldi! İşte madde madde kaldırılan tüm yasaklar Haber
Milyonların beklediği haber geldi! İşte madde madde kaldırılan tüm yasaklar
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı, uyarı geldi: Rehavete kapılmayın Haber
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde koronavirüs vakaları sıfırlandı, uyarı geldi: Rehavete kapılmayın
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu Haber
Polis memuru otomobilinde başından vurulmuş halde ölü bulundu
9 yıl boyunca cinsel istismara uğradığı için intihar eden Emre’nin duruşmasında annesi baygınlık geçirdi Haber
9 yıl boyunca cinsel istismara uğradığı için intihar eden Emre'nin duruşmasında annesi baygınlık geçirdi
Haberler››Güncel››DENİZLİ Aranan şüphelinin aracında 3 aydır kayıp engelli kız bulundu; cinsel istismarla suçladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

09:53: Son dakika haberi! 4 kişinin yaralandığı silahlı 'başak' kavgasında 5 tutuklama - Haber 09:52: Çimsa ve Mersin Büyükşehir Belediyesi engellilere umut - Haber 09:50: "FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın" diyen İlker Başbuğ, suç duyurusu üzerine ifadeye çağrıldı - Haber 09:49: Sosyal mesafeli toplantı gerçekleştirdiler - Haber 09:49: Türkiye'deki kadın valilerden Esengül Civelek, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak atandı - Haber 09:30: Selin Ciğerci, Caner Çalışır'ın ölüm haberiyle yıkıldı: Hayatımın en kötü günlerinden - Magazin 08:55: Fenomen Caner Çalışır kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti - Magazin 20:12: Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2022'de yürürlüğe girecek - Ekonomi