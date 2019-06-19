DENİZLİ AŞKIN DİLİNİ ÇÖZDÜLER

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yaşayan Ahmet Kara (42), internet aracılığıyla Endonezya'da yaşayan Nel Mawati (39) ile tanıştı. Ana dilleri dışında yabancı dil bilmeyen ikili, 7 ay boyunca sosyal medya üzerinden çevirici dil programıyla iletişim kurdu. Evlenmeye karar vererek Denizli'de yapılan düğünle dünya evine giren çift, iletişimi cep telefonlarındaki çevirici program sayesinde sağlıyor.Pamukkale Mahallesi'nde yaşayan ve bir hastanede hizmetli olarak çalışan Ahmet Kara, bir arkadaşı aracılığıyla sosyal medyadan Endonezya'nın Sumatra Adasının orta kesimindeki Riau ilinin başkenti Pekanbaru'nun kırsal bir köyünde yaşayan ev kadını Nel Mawati ile tanıştı. Ana dilleri dışında yabancı dil bilmeyen Kara ile Mawati, 7 ay boyunca sosyal medyadan çevirici dil programıyla iletişim kurabildi. Türkçe dışında yabancı dil bilmeyen Kara ile Endonezya'nın resmi dillerinden biri olan Bahasa dışında dil bilmeyen Mawati, bir süre sonra evlenmeye karar verdi. Mawati'ye aşık olan Kara, geçen ay uçakla 13 saat süren yolculukla Endonezya'ya gitti. Kara, yolculuğu boyunca gideceği yere ulaşmak için cep telefonundaki çevirici programıyla iletişim kurdu. Sonunda köye ulaşan Kara, Mawati'nin ailesiyle yine çevirici dil programıyla iletişim kurarak tanıştı. Kara, evleneceği Mawati ile birlikte bölgenin yerel kıyafetlerini de giydi. Mawati'yi yanına alan Kara, memleketi Denizli'ye döndü. Gelinlik ve damatlık giyen çift, nikah töreni ve düğünle evlendi. Yabancı dil bilmemenin aşka engel olmadığını ifade eden Ahmet Kara, Sosyal medyadan 7 ay çevirici aracılığıyla konuştuk. Sonunda Endonezya'ya gitmeye karar verdim. Zor oldu, ancak sevdiğim kadını Türkiye'ye getirdim. Şimdi evlendik. Eşim Türkçe bilmediği için onunla çevirici aracılığıyla konuşabiliyorum. Ben Türkçe olarak çevirici programa istediğimi söylüyorum. Uygulama Bahasa diline çeviriyor. O da benimle aynı şekilde iletişim kuruyor. Türkçe kursuna yazılacak, en yakın zamanda Türkçe öğrenecek dedi.