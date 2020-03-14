Denizli Atatürk Stadı, maç öncesi dezenfekte edildi
Yukatel Denizlispor'un Süper Lig'in 26. haftasında bugün Gençlerbirliği ile yapacağı karşılaşma öncesi Denizli Atatürk Stadı'nda dezenfeksiyon uygulaması yapıldı.
14.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 14.03.2020 12:34
Yukatel Denizlispor 'un Süper Lig'in 26. haftasında bugün Gençlerbirliği ile yapacağı karşılaşma öncesi Denizli Atatürk Stadı'nda dezenfeksiyon uygulaması yapıldı.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'ne bağlı ekipler tarafından Atatürk Stadı'nda futbolcu ve görevlilerin kullanacağı alanlar dezenfekte edildi.
Ekipler, stadın giriş ve çıkış noktaları, turnikeler, soyunma odaları, hakem ve gözlemci odaları, yedek kulübeleri, doping kontrol odası, basın tribünü ve basın toplantısı odasında temizlik ve dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi'ne bağlı ekipler tarafından Atatürk Stadı'nda futbolcu ve görevlilerin kullanacağı alanlar dezenfekte edildi.
Ekipler, stadın giriş ve çıkış noktaları, turnikeler, soyunma odaları, hakem ve gözlemci odaları, yedek kulübeleri, doping kontrol odası, basın tribünü ve basın toplantısı odasında temizlik ve dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : Mustafa Kemal Atatürk, Denizlispor, Denizli, Spor
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