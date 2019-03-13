Denizli Atık Materyallerden Biyonik El Yaptı

Atık materyallerden biyonik el yaptı
DENİZLİ'de 12'nci sınıf lise öğrencisi Murat Duman
, bir arkadaşının küçük yaşta geçirdiği rahatsızlık sebebiyle kolunu kaybetmesinden etkilenerek, atık materyallerden biyonik el tasarladı. Pamukkale
Kaymakamlığı, Delikliçınar 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda '13 Mart Pamukkale Nomofobi Günü' için bireylerin teknolojik cihazlara karşı oluşan bağımlılığının önüne geçilmesi amacıyla etkinlik düzenledi. İlçedeki okullarda eğitim gören öğrencilerin çeşitli tasarımları, alana kurulan stantlarda sergilendi. Ayrıca teknoloji bağımlılığı ve bilinçli kullanımı anlatan gösteriler de sergiledi. Etkinlikte konuşan Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu
, 13 Mart Pamukkale Nomofobi Günü etkinliklerinin yıl boyunca devam edeceğini belirterek, Pamukkale'de boş durmayacağız. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Öğrenci, öğretmen ve veli işbirliğinin sonucunda her zaman başarı geliyor dedi.
GENÇ MUCİTLER DİKKAT ÇEKTİ
Etkinlikte, Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
öğrencilerinin teknoloji standı, katılımcıların yoğun ilgisini çekti. Bilişim Teknolojileri Bölümü son sınıf öğrencileri Doğukan Orakcı, Emre Orhan, Murat Duman, Mahmut Topdemir ve Furkan Demir
'den oluşan ekip, hazırladıkları stantta, ürettikleri görüntü sabitleyici, hareket sensörlü robotları ve biyonik eli tanıttı. Akıllı telefonla bağlantı yapabildikleri hareket sensörlü robotlarıyla minyatür futbol maçı yapan teknoloji ekibi, izleyenlerin beğenisini kazandı.
ARKADAŞININ RAHATSIZLIĞINDAN ETKİLENDİ, BİYONUK EL TASARLADI
Orhan Abalıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin atık materyallerden ürettiği biyonik el de dikkat çekti. Projenin fikir babası Murat Duman, bir arkadaşının küçük yaşta kolundaki sivilce nedeniyle kolunu kaybettiğini, bu durumdan çok etkilenerek biyonik el yapımına karar verdiğini söyledi. Teknolojinin faydalı kullanılması gerektiğini savunan Duman, Teknolojiye karşı hep bir ilgim vardı. Bu ilgiyi olumlu yönde kullanmaya başladım. Cep harçlıklarımı bu yönde harcadım. Arkadaşımın yaşadığı rahatsızlıktan çok etkilendim. Böyle insanlara yardım edebilmek için bir proje hazırladım. Arkadaşlarım da bana yardımcı oldu. Projemizde atık materyaller kullandık. Sokaktan bulduğum kontrplak ile zemin hazırladık. Strafor köpükten parmaklar yaptım. Eski hoparlörlerden aldığımız telleri kullandık. Hayalim daha büyük robotlar yapabilmek diye konuştu.
Pamukkale, Murat Duman, Güncel
Kaynak: DHA