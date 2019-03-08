Denizli Avrupa'nın Aradığı Türk'ü Denizli Polisi Yakaladı

Kaynak: DHA

Denizli merkezli 6 ilde polis, ekonomik çıkar sağlamak amacıyla kurulan ve uluslararası nitelikli dolandırıcılık yaptığı iddia edilen suç örgütüne yönelik yaptığı operasyonda, 4'ü kadın 18 kişiyi yakaladı. Gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan kişiler arasında bulunan, suç örgütünün lideri olduğu iddia edilen E.B.'nin (Ersin Çelebi) Almanya'da 300 bin kişinin dolandırılması olayıyla ilgili Avrupa'da arandığı öğrenildi.Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, uluslararası faaliyet gösteren şirket aracılığıyla, haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla kurulan bir suç örgütünün nitelikli dolandırıcılık yaptığının tespit edilmesi üzerine operasyon başlattı. Polis, Denizli merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Afyonkarahisar'da eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonda 75 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda Alman vatandaşlarının isim, telefon ve doğum tarihlerinin yazılı bulunduğu dokümanlar, Euro birimiyle yazılı meblağların olduğu faturalar, defterler içerisinde çok sayıda yabancı ülke banka hesap numaraları, inşaat ve iletişim şirketleri adına Almanya adreslerine kesilmiş faturalar ele geçirildi.'PARA VE OTOMOBİL KAZANDINIZ' DİYEREK DOLANDIRMIŞLARSoruşturma kapsamında, suç örgütünün Almanya'da kurdukları call center (çağrı merkezi) ile dolandırıcılık yaptıkları tespit edildikten sonra, bu ülkenin hükümeti tarafından bu şirketin kapatıldığı tespit edildi. Alman Hükümeti tarafından şirket sahiplerinin ve şirketin banka hesaplarına el konulduğu da ortaya çıktı. Kapatılan şirketin Türkiye'deki şubesi olan çağrı merkezinden, Almanya'daki yalnız yaşayan yaşlıları arayıp, 'Türkiye'den para kazandınız' veya 'Lüks otomobil kazandınız' diyerek, bu ikramiyeyi ya da otomobil alabilmeleri için vergi adı altında para isteyerek dolandırıcılık yaptıkları belirlenen çete üyelerinin, bu yolla 1 milyon 500 bin Euro'yu geçen miktarda yüklü para kazandıkları kanaatine varıldı. Çete üyelerinin, dolandırıldıkları için polise şikayetçi olan Almanlar'ı tekrar arayıp, bu kez de 'istenmeyen telefonları önleme cihazı' adı altında işe yaramayan bir elektronik aleti 100 Euro'ya satarak bir defa daha dolandırdıkları da ortaya çıktı.ALMANLAR DENİZLİ VE ADANA'DAN DOLANDIRILMIŞPolis, soruşturma kapsamında suç örgütü üyelerinin kimlik ve iletişim bilgileri temin edilen Alman vatandaşlarının, Denizli ve Adana'da kurulan çağrı merkezlerinden aranarak dolandırıldıkları da belirlendi.5 KİŞİ TUTUKLANDIPolisin 6 ilde düzenlediği oerasyonlarda gözaltına toplam 75 şüpheliden 57'si Denizli Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından savcılığın talimlatıyla salıverildi. 4'ü kadın 18 şüpheli ise dün (perşembe) adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şühelilerden 5'i tutuklanırken, 13'ü adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tutuklanan kişiler arasında bulunan, suç örgütünün lideri olduğu iddia edilen E.B.'nin Almanya'da 300 bin kişinin dolandırılması olayıyla ilgili Traunstein Emniyet Müdürlüğü tarafından hakkındaki tutuklama kararıyla Avrupa'da arandığı öğrenildi.