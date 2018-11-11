Denizli: "Avrupa'ya Gitmek İstiyoruz ve Bunu Başaracağız"

- Denizli
: " Avrupa
'ya gitmek istiyoruz ve bunu başaracağız"
BURSA - Kasımpaşa
Teknik Direktörü Mustafa Denizli
, Bursaspor
'u 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede, keyifli bir maç olduğunu ve skordan memnun olduklarını söyledi. Denizli, hedeflerinin Avrupa'ya gitmek olduğunu ve bunu da başaracaklarını dile getirdi. Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan Kasımpaşa, sahadan 2-1 galip ayrıldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, "Türkiye
liginin en zor deplasmanlarından birine geldik. Bursa özellikle son hafta aldığı galibiyetle ve Trabzon
'daki 1 puanla çıkış grafiğini yakalamıştı. Biz de Erzurum
, Antalya
ve Bursa maçlarında gayet iyiydik. Antalya maçı düşüncelerimizin dışında gelişti. Bursa benim için önemli bir şehir. Önemli başarılara imza attığım bir şehir. Buranın futbol şehri olduğunu bilen bir insanım. Zor maç olacağını biliyorduk. Zaman zaman çok iyi ataklara çıktık. Keyifli bir maç oldu. Şu anda bulunduğumuz gruptan kopmamak için mücadele edeceğiz. Kasımpaşa'yı Avrupa'ya taşımak için fikir ve gönül birliği içerisindeyiz. Taraftarlarımız iç saha maçlarında sayısal anlamda daha çok katkı sağlayacak. Mutlu bir hafta sonu bizim için" diye konuştu."Avrupa'ya gitmek istiyoruz ve başaracağız"Bir basın mensubunun, Beşiktaş
ve Fenerbahçe
'nin üst sıralardan uzak kaldığını hatırlatması üzerine Denizli, "Ligin 3'te 1'i tamamlandı. Böyle bir tablo bizim için iyi sayılabilecek bir tablo. Bahsettiğiniz takımlar bu ligin hakimiyetini kuran takımlar. Zaman zaman bu tabloyla karşılaşabiliriz. Onların performansı mutlaka değişir. Diğer takımlar da üst sıralara geldikten sonra çekişme daha çok olacak. Avrupa'ya giden iki yol var. Biz bu yollardan birinden Avrupa'ya gitmek istiyoruz ve bunu başaracağız" dedi.
11 Kasım 2018 Pazar 16:45