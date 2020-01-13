Haberler » Güncel » Denizli ayakkabı topuğunda uyuşturucu sevkiyatına tutuklama - Haber

Denizli ayakkabı topuğunda uyuşturucu sevkiyatına tutuklama

Ayakkabı topuğunda uyuşturucu sevkiyatına tutuklamaDENİZLİ'de, polisin durdurduğu yolcu otobüsünde her iki ayakkabısının topuğunun içinde toplam 20 gram eroin ile yakalanıp, gözaltına alınan 1 kişi sevk edildiği adliyede tutuklandı.

13.01.2020 18:48 | Son Güncelleme: 13.01.2020 18:50
Ayakkabı topuğunda uyuşturucu sevkiyatına tutuklama
DENİZLİ'de, polisin durdurduğu yolcu otobüsünde her iki ayakkabısının topuğunun içinde toplam 20 gram eroin ile yakalanıp, gözaltına alınan 1 kişi sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Bir ihbarı değerlendiren İ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 35 yaşındaki A.K.'nin çevre illerden otobüsle uyuşturucu getireceği belirledi. Bunun üzerine, geçen 11 Ocak'ta Denizli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde önlem alındı. Polis, yolcu otobüsünden inen A.K.'yi gözaltına aldı. A.K.'nin yapılan üst aramasında üzerinde herhangi bir olumsuz bir şeye rastlanmadı. Ancak polisin dikkatini A.K.'nin ayakkabısının topukları çekti. Polis, A.K.'nin ayakkabılarının topuklarını söküp, incelediğinde içlerinin oyulup, poşet içinde toplam 20 gram eroin yerleştirildiğini belirledi. Eroinlere el konuldu. A.K., polisteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Denizli ayakkabı topuğunda uyuşturucu sevkiyatına tutuklama

Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

19:54  İngiltere İran'dan büyükelçisinin gözaltına alınmasıyla ilgili özür talep edecek - Haber
19:53  İBB Meclis toplantısı yapıldı - Haber
19:52  BAHÇELİEVLER'DE BİR OTOMOBİLDE PATLAMA - Haber
19:52  Tarihi el yazması eserleri jandarmaya satmaya çalıştılar - Haber
19:51  Bahçelievler'de bir otomobilde patlama - Haber
19:32  Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel neden FETÖ'den gözaltına alındığını açıkladı - Haber
19:32  İBB Meclisi 1. Başkanvekili Göksel Gümüşdağ, görevinden istifa edeceğini açıkladı - Haber
17:32  Boşandığı eşini öldüren adamın olaydan birkaç gün önce yazdığı mektup ortaya çıktı - Haber
16:41  İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda Selahattin Demirtaş'ın kitapları satılmaya başlandı - Haber
16:10  Sözcü Gazetesi çalışanlarına FETÖ'den hapis cezası verilen kararın gerekçesi açıklandı - Haber
13.01.2020 19:56:18