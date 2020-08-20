DENİZLİ Azeri suç örgütü elebaşı Nadir Salifov’un katil zanlıları Antalya’ya gönderildi

Azeri suç örgütü elebaşı Nadir Salifov'un katil zanlıları Antalya'ya gönderildi

ANTALYA'nın Serik ilçesinde Azeri suç örgütü elebaşı Nadir Salifov'u öldürüp, kaçan iki şüpheli Denizli'de yakalandı. Azeri uyruklu iki şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında Antalya'ya götürüldü.

Olay, dün gece Serik'e bağlı Boğazkent Mahallesi'nde bir otelin restoranında meydana geldi. Azeri suç örgütü elebaşı Nadir Salifov, birlikte yemek yediği yakın bir erkek arkadaşı tarafından başından silahla vuruldu. Şüpheliler olay yerinden otomobille kaçtı.

DENİZLİ POLİSİ YAKALADI

Şüphelilerin olay yerinden kaçtıktan sonra otomobille Denizli'ye geldiklerini öğrenen Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ankara karayolunda önlem aldı.

Polis, Azeri uyruklu şüpheliler 26 yaşındaki Amır Hamidli ile 25 yaşındaki Khayn Zeyralov'un içinde bulunduğu otomobili saat 04.00 sıralarında durdurdu.

İki şüpheli gözaltına alınıp, Denizli İl Emniyet Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. İşlemlerinin tamamlanmasının iki şüpheli, sağlık raporu için zırhlı araçla Denizli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Özel Harekat başta olmak üzere Çevik Kuvvet ve çok sayıda polis ekibi, hastanede geniş güvenlik önlemi aldı. Sağlık raporunun alınmasının ardından iki şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında zırhlı araçla Antalya'ya götürüldü.