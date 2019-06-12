DENİZLİ Baba ile oğluna ölüm tuzağı kuran 4 kişi adliyede

Baba ile oğluna ölüm tuzağı kuran 4 kişi adliyede Fransa
'dan memleketi Denizli
'ye tatile gelen Osman Kurt
'u (60) döverek öldürdüğü, oğlu Özgür Kurt'u (40) ise ağır yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan aralarında bir baba ve oğlunun da bulunduğu toplam 4 kişi, bugün adliyeye sevk edildi.
Fransa'nın Lille şehrinde yaşayan Osman Kurt, bir süre önce tatil için ailesiyle birlikte memleketi Denizli'nin Bekilli
ilçesine geldi. Osman Kurt, 6 Haziran
Perşembe günü saat 10.00 sıralarında, yakınlarına jandarma karakoluna ifadeye çağrıldıklarını söyleyip, oğlu Özgür Kurt'un kullandığı otomobille yola çıktı. Ancak Kırsal Çamköy
Mahallesi çıkışına geldikleri sırada otomobilin yolu, bir grup tarafından kesildi. Baba ve oğlu, otomobilden indirilip, öldüresiye dövüldü. Saldırganların kaçmasının ardından Özgür Kurt, cep telefonundan 112 Acil Servis
'i arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla, Denizli Devlet Hastanesi
'ne kaldırdı. Osman Kurt, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Özgür Kurt ise tedaviye alındı. Olayın ardından baba ve oğlunun ifadeye çağrılmadığı, saldırganlar tarafından tuzağa düşürüldüğü ortaya çıktı. Çok yönlü araştırma başlatan jandarma ekipleri, öldürülen Osman Kurt ile oğlunun, olaydan 1 gün önce ziyaret için gittikleri özel yaşlı bakımevinde bir kadın görevliyi darp ettiklerini belirledi. Saldırganların da darp edilen kadının yakınları olduğu tespit edildi. Kimlikleri belirlenen şüpheliler Aykut K. (Kocadağ) (25), babası Ali. K. (Kocadağ) (55), arkadaşı Serdar K. (Kaya) (25) ve dayısı Erkan Ç. (Çalışır) (35), dün (salı) Pamukkale
ilçesindeki evlerine jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.
ORTAYA ÇIKAN DETAY DİKKAT ÇEKTİ
Olayla ilgili ortaya çıkan detaylar ise dikkat çekti. Olay günü Çamköy Mahallesi'ne gelen 4 saldırganın, saldırıdan birkaç saat önce Osman Kurt'un kardeşi Kemal Kurt
'un evinde kahvaltı yaptıkları ortaya çıktı. Kemal Kurt'un evinin önünde otomobilde duran 4 zanlının, araçlarının arıza yaptığını söylediği, Kemal Kurt'un yardımcı olup misafirperverlik göstererek kahvaltı ikramı yaptığı öğrenildi. Zanlıların, Kemal Kurt'u tanımadığı, amaçlarının ise Osman Kurt'un evini karşıdan gören Kemal Kurt'un evinden çevreyi gözetlemek olduğu belirtildi. Daha sonra Kemal Kurt'un evinden ayrılan saldırganların telefonla aradıkları Osman Kurt ve oğlu Özgür Kurt'u, kendilerini jandarma gibi tanıtarak, ifade için karakola çağırdıkları, plakaları sökülmüş 3 ayrı otomobille yollarını kesip, olayı gerçekleştirdikleri tespit edildi. Jandarmadaki sorguları tamamlanan 4 kişi, bugün adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA
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