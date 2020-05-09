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DENİZLİ Babası tarafından öldürülen genç toprağa verildi

Babası tarafından öldürülen genç toprağa verildiDENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, annesinin açtığı boşanma davasında babası aleyhine tanıklık ettiği için babası Ünal Yılmaz(52) tarafından dün başından tabancayla vurularak öldürülen Şahin Yılmaz(21), bugün gözyaşları arasında toprağa verildi.

09.05.2020 21:43 | Son Güncelleme: 09.05.2020 21:46
Babası tarafından öldürülen genç toprağa verildi
DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, annesinin açtığı boşanma davasında babası aleyhine tanıklık ettiği için babası Ünal Yılmaz(52) tarafından dün başından tabancayla vurularak öldürülen Şahin Yılmaz(21), bugün gözyaşları arasında toprağa verildi. Oğlunu öldürdükten sonra kaçan ve her yerde aranan baba Ünal Yılmaz'ın, oğlunun çalıştığı kum ocağına gidip oğlunu ölüme götürdüğü anlar, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilmişti.
Olay, dün saat 10.00 sıralarında Hamam Mahallesi Çivril-Dinar Karayolu mevkiinde meydana geldi. Kızılcasöğüt Mahallesi'nde yaşayan Ünal Yılmaz, kendisine boşanma davası açan eşi Selma Yılmaz'ı geçen yıl bıçakla yaralamıştı. Olayın ardından jandarma tarafından yakalanan Ünal Yılmaz, sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı. Bir süre önce konulduğu cezaevinden tahliye olan Ünal Yılmaz, iddiaya göre boşanma davasında kendisine aleyhine tanıklık eden oğlu Şahin Yılmaz'ın işe başladığı Hamam Mahallesi'ndeki kum ocağına gitti. Bisikletle iş yerine gelen Ünal Yılmaz, oğluyla bir süre tartıştıktan sonra, kendisiyle birlikte yürümeye zorladı. Babanın, oğlunun işyerine gelmesi ve onu götürmesi işyerinin güvenlik kameraları tarafından da kaydedilmişti. Kum ocağının şantiyesinden çıkıp, karayolunun karşısına geçen Ünal Yılmaz, oğlu Şahin Yılmaz'ı başından tabancayla vurdu. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, başından vurulan Şahin Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ve jandarma ekipleri, oğlunu öldürdükten sonra kaçan Ünal Yılmaz'ın yakalanması için çalışma başlattı.
ÖLDÜRÜLEN GENÇ TOPRAĞA VERİLDİ
Babası tarafından öldürülen Şahin Yılmaz için bugün Kızılcazöğüt Mahalle Camii'nde cenaze namazı kılındı. Yakınları ve arkadaşlarının katıldığı cenaze namazı sırasında sosyal mesafeye uyuldu. Cenaze töreninde geniş güvenlik önlemleri de alındı. Namazın kılınmasının ardından Yılmaz, mahalle mezarlığında toprağa verildi. ANNE KORUMA ALTINDA
Oğlunu öldürdükten sonra kaçan Ünal Yılmaz, polis ve jandarma ekipleri tarafından halen aranıyor. Ünal Yılmaz'ın eşini de öldürmesinden endişe edilirken, polis ekipleri Selma Yılmaz'ın yaşadığı evin önünde sürekli olarak bekliyor. DENİZLİ Babası tarafından öldürülen genç toprağa verildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Şahin Yılmaz, Ünal Yılmaz, Güncel, Haber

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