DENİZLİ Balkona giren yılan paniğe yol açtı

Balkona giren yılan paniğe yol açtıDENİZLİ'de bir apartmanın ikinci katındaki dairenin balkonuna girerek paniğe neden olan yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanıp, doğaya bırakıldı.

03.07.2020 13:20 | Son Güncelleme: 03.07.2020 13:28
Balkona giren yılan paniğe yol açtı
DENİZLİ'de bir apartmanın ikinci katındaki dairenin balkonuna girerek paniğe neden olan yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanıp, doğaya bırakıldı.
Pamukkale ilçesi 15 Mayıs Mahallesi 761 Sokak'ta bulunan bir apartmana dün akşam saatlerinde yılan girdi. Apartmanın ikinci katındaki balkona çıkan yılan kısa süreli paniğe neden oldu. Daire sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Apartmanda yaşayanlar binayı boşaltırken, itfaiye ekipleri yılanı yakalamak için çalışma başlattı.
Yangın söndürme aracının merdiveniyle ikinci kattaki balkona çıkan itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yılanı yakaladı. Yılanın yakalanmasının ardından vatandaşlar alkış tutarak itfaiyecilere teşekkür etti. Ekipler daha sonra bidona koyarak taşıdıkları 1.5 metre uzunluğundaki yılanı doğaya bıraktı. DENİZLİ Balkona giren yılan paniğe yol açtı

Kaynak: DHA

Etiketler: Pamukkale, İtfaiye, Güncel, Haber
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