Denizli Barosundan Trafik Kazaları ile İlgili Aracı ve Komisyoncu Uyarısı

Kaynak: İHA

Denizli Barosundan yapılan açıklamada, trafik kazalarının ardından mağdurlar adına vekaleten hak arayan aracılara, kurumlara karşı vatandaşlar uyarılarak "Aracılar, komisyoncular, hasar danışmanlık, sigorta, müşavirlik, gibi adlarla faaliyet gösteren ve avukatlık yetkilerini gasp ederek vatandaşlara büyük mağduriyetler yaşatan kişi veya kurumların varlığı her geçen gün artmaktadır" denildi.Konuyla ilgili Denizli Barosu'ndan yapılan yazılı açıklanmada, trafik kazalarının bazı kişiler tarafından rant haline dönüştürüldüğü, insanı duygular ve kuralların hiçe sayıldığı belirtildi. Afaki ücretlerin telaffuz edildiği belirtilen açıklamada, "Malum olduğu üzere trafik kazaları nedeniyle meydana gelen maddi zararların (maluliyet zararı ya da destekten yoksun kalma zararı) tazmini için ya sigorta şirketine başvuru yapılmakta ya da dava açılmaktadır. Ancak son birkaç yıl içerisinde özellikle zararın ödenmesi için sigorta şirketlerine yapılan başvuru işlemleri bir kısım kimseler tarafından büyük bir rant olarak görülmüş ve bu alanda insani duygular ve kurallar hiçe sayılarak, avukatlık yetkileri kullanılarak büyük bir sektör oluşturulmuştur. Meydana gelen bir trafik kazasından sonra henüz kazanın şokunda olan kazazede veya yakınlarının tanınmayan kişilerce herhangi bir talep olmamasına rağmen hastanede veya evde ziyaret edildikleri, farklı kişilerce defalarca telefonla arandıkları, vekaletname verilmesi yönünde ısrarla talepte bulunulduğu hepimizin özellikle son zamanlarda sıkça gördüğü, duyduğu bir vakadır. Sadece baro üyesi avukatların faaliyet gösterdiği ve hizmet sunduğu bir alanda aracılar, komisyoncular, hasar danışmanlık, sigorta danışmanlık şirketleri, kazazede veya ölen yakınının haklarının savunulması konusunda Avukatlık Kanunu'nun 35. ve 63/3. maddeleri gereği danışmanlık hizmetinde bulunamazlar. Afaki ücretler alarak hukuk eğitimi almamış, bilgisiz kişiler tarafından yönetilen, haksız kazanç sağlayan kişi veya şirketler hakkında, Denizli Barosu olarak Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmaktayız. Suç duyurularımız sonrasında açılan davalarda bu tür hizmet ürettiğini iddia edenler yargı kararıyla da cezalandırılmaktadır. Trafik kazası mağduru olduysanız ya da yakınınızı trafik kazasında kaybettiyseniz doğrudan bir avukata danışmanızı, tüm konuları detaylı bir şekilde görüşüp, dosyanızla ilgili bir kez hak kaybına uğrayıp, manevi kaybınızın yanında maddi kayıplara da uğramamanız için mutlaka hukuk bürolarından hizmet almanızı öneriyoruz" dedi. - DENİZLİ