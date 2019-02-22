Denizli Basket 117 Gündür Yenilgi Yüzü Görmedi

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Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, 27 Ekim tarihinde başlayan Türkiye Basketbol 2. Ligi maçlarında geride kalan 117 günde yenilgi yüzü görmedi. Denizli Basket takımının bu başarısı basketbol camiasında büyük yankı uyandırdı.Bu yıl Türkiye Basketbol 2. Ligi A grubunda mücadele etmeye başlayan Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, çok önemli başarıya imza attı. 27 Ekim' de başlayan ligde 117 gün geride kalırken, mavi-yeşilli ekip bu sürede yenilgiyle tanışmadı. Ligde oynadığı 16 maçın hepsini kazanan Denizli Basket'in bu başarısı büyük yankı uyandırdı. Bu başarı devamında Denizlili basketbol severlerin tribünleri doldurmasını getirdi. PAÜ Spor Yerleşkesi'nde oynanan maçlarda taraftarlar takımını hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Türkiye liglerinde de önemli bir taraftar çoğunluğunu elinde bulunduruyor.Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket en son olarak, ligin 17.haftasında deplasmanda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'u 67-83 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmüştü. Denizli Basket, ligin 18.Haftasını bay geçerken, 19.Haftada evinde Bornova Bossan'ı konuk edecek. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket - Bornova Bossan mücadelesi 1 Mart Cuma günü saat 18.00'da PAÜ Spor Yerleşkesi'nde oynanacak. - DENİZLİ