Denizli Basket Bornova Bossan Deplasmanına Gitti

Merkezefendi
Belediyesi Denizli
Basket, 15 Aralık
Cumartesi günü (yarın) saat 18.00'de deplasmanda oynayacağı Bornova
Bossan maçı hazırlıklarını tamamlayarak yola çıktı. Türkiye
Basketbol 2. Ligi'nde namağlup ünvanını sürdüren Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, İzmir
deplasmanına gidiyor. Denizli Basket, 15 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de İzmir ekibi Bornova Bossan ile karşılaşacak. Yola çıkan Denizli Basket'te hedef üst üste 7. galibiyetini alarak zirvedeki yerini korumak. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Baş Antrenörü Şahin Ateşdağlı, maç öncesi açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı Ateşdağlı, "Ligin 7. haftasına geldik. Çıktığımız 6 maçı da kazanarak ligin zirvesinde yer aldık. Zirvedeki yerimizi korumak istiyoruz. Bornova Bossan zor bir deplasman olacak. Biz de iyi bir ekibiz. Bu maçımızı da kazanıp seriyi devam ettirmenin amacındayız. İnşallah bu maçı alarak haftaya seyircimizin önüne yine namağlup çıkmak istiyoruz" dedi. - DENİZLİ
Aralık,Merkezefendi,Bornova,Denizli
14 Aralık 2018 Cuma 16:10