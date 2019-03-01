Denizli Bekçiler, Protokolün Düdüğüyle Göreve Başladı

Denizli
'de, 118 bekçi, düzenlenen törenle göreve başladı. Törende konuşan Denizli Emniyet Müdürü Mevlüt Demir
, Bundan sonraki süreçte artık gecelerin güvenlik ışığı daha parlak olacak dedi. Törenin sonunda protokol üyeleri bekçilerle birlikte düdük çaldı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü
'nde göreve başlayan bekçiler için tören düzenlendi. Törene, Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Parti
Denizli Milletvekili Nilgün Ök
, CHP
Denizli Milletvekili Teoman
Sancar, Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Denizli İl Jandarma
Komutanı Albay Metin Düz, Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Ali Değirmenci
ile göreve yeni başlayan bekçiler ve aileleri katıldı. Törende konuşan Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, sokakların huzurlu ve güvenli olmasının vatandaşlar oldukça önemli olduğunu söyledi.
Bundan sonraki süreçte artık gecelerin güvenlik ışığı daha parlak, ziyası daha hissedilir olacak diyen Demir, şöyle devam etti
118 bekçimiz, Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'ne takviye olarak göreve başladı. Bunlardan 47'si merkezdeki mahallelerimizde 71'i de ilçelerimizde görev yapacak. 40 bekçimizin daha okullarında eğitimleri devam ediyor. 23 bekçimiz ise bundan sonraki alımlar için sıra bekliyor. Eğitimdeki ve sıra bekleyen bekçilerimizle birlikte toplam 181 bekçimiz Denizli'nin 19 ilçesinde bir enerji kaynağı olacak. Sokakların huzuru için gerekli tedbirleri alacaklar dedi.
Bekçilerin önemli bir görev üstleneceğine dikkati çeken Denizli Valisi Hasan Karahan ise, Gecelerin sessizliğinde bekçi düdüğünün hepimizi rahatlatan sesi, cadde ve sokaklarda yeniden yankılanacak. Göreve başlayan bekçilerimize başarılar diliyorum diye konuştu.
PROTOKOL DÜDÜK ÇALDI
Törenin sonunda Denizli Valisi Hasan Karahan ve beraberindeki protokol üyeleri, bekçilerle birlikte düdük çaldı.
Bekçiler, protokol üyelerinin çaldığı düdükle birlikte mesailerine başladı.
Emniyet Müdürlüğü, Denizli, Güncel
Kaynak: DHA