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DENİZLİ Beyaz cennet Pamukkale'de koronavirüs sessizliği

Beyaz cennet Pamukkale'de koronavirüs sessizliğiUNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan Denizli'deki Pamukkale de koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında hafta sonu ziyarete kapatıldı.

28.03.2020 17:00 | Son Güncelleme: 28.03.2020 17:05
Beyaz cennet Pamukkale 'de koronavirüs sessizliği
UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan Denizli 'deki Pamukkale de koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında hafta sonu ziyarete kapatıldı. Beyaz travertenler, ilk kez bu kadar boş görüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan koronavirüs salgınıyla mücadelede ek tedbirleri kapsamında; piknik alanları, ormanlar ve örenyerleri gibi alanlar, hafta sonları kapalı olacak. Hafta içi ise buralarda toplu halde bulunulmayacak. Geçen yıl 2 milyon 580 bin 245 kişinin ziyaret ettiği Pamukkale'de de sessizlik hakim. Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında Pamukkale de hafta sonu ziyaretçilere kapatıldı. Travertenlerin boş kaldığı Pamukkale'deki işlek cadde ve sokaklar da kimse görülmedi. Bölgede birçok otelde turist olmadığı için hizmetleri durdurma kararı alarak, işletmelerini kapattı. Kırmızı travertenleriyle ünlü olan Karahayıt Mahallesi de boş kaldı. Kırmızı travertenlerinin bulunduğu alanda, hiç kimsenin olmadığı görüldü.
'HAYALET İLÇEYE DÖNDÜ'
Pamukkale Mahallesi'nde restoran sahibi Ahmet Kıvılcım, koronavirüs tedbirleri kapsamında işyerlerini kapattıklarını belirterek, "Pamukkale, koronavirüs salgını öncesi çok kalabalık olurdu. Dünyanın her yerinden turistler, beyaz travertenleri görmek için buraya gelirdi. Alınan tedbirler ile girişler kapatıldı. Şimdi travertenler boş kaldı. Bizde Pamukkale'deki esnaflar olarak devletimizin aldığı tedbirle koronavirüs salgınının sona ermesinin ardından eski haline döneceğini umut ediyoruz" dedi. Market sahibi Ahmet Aydeniz ise, Pamukkale'yi ilk kez böyle gördüklerini ifade ederek, "Koronavirüs salgını nedeniyle ziyarete kapanmasının ardından Pamukkale, hayalet ilçeye döndü. Etrafta kimse yok. Esnaf iş yapamaz durumda. Devletimizin aldığı tedbirlerle bu salgını yeneceğiz. Bizim için birkaç ay zor geçecek gibi görünüyor. Ancak daha sonra Pamukkale yine aynı günlerine dönecektir" diye konuştu.
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DENİZLİ Beyaz cennet Pamukkale’de koronavirüs sessizliği

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Pamukkale, Denizli, Güncel

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DENİZLİ Beyaz cennet Pamukkale'de koronavirüs sessizliği

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