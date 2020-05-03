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DENİZLİ Buldan'da ramazan topunun yerini alan 80 yıllık gelenek 'canavar düdüğü'

Buldan'da ramazan topunun yerini alan 80 yıllık gelenek 'canavar düdüğü'DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, ramazan ayında iftar ve sahur vakitlerinde top atışı yerine, halk arasında 'canavar düdüğü' olarak bilinen 80 yıllık sirenin sesi çalınıyor.

03.05.2020 15:39 | Son Güncelleme: 03.05.2020 15:42
Buldan'da ramazan topunun yerini alan 80 yıllık gelenek 'canavar düdüğü'
DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, ramazan ayında iftar ve sahur vakitlerinde top atışı yerine, halk arasında 'canavar düdüğü' olarak bilinen 80 yıllık sirenin sesi çalınıyor.
El işi dokuma ürünleriyle tanınan Buldan ilçesinde, 1940 yılından bu yana ramazan topu atılmıyor. Ramazan ayında, ilçede yaşayan vatandaşlar, iftar ve sahur vakitlerinden 80 yıllık siren sesiyle haberdar oluyor. Belediye binasının çatısında bulunan tarihi siren 2 farklı ses çıkarıyor. 40 saniye öten sirenin bakımları, belediye tarafından rutin olarak yaptırılıyor.
Buldan Belediye Başkanı MHP'li Mustafa Şevik, ilçelerinde uzun bir süredir ramazan topunun patlatılmadığını belirtip, "Halkımıza iftar ve sahur vakti, ilçenin eski Belediye Başkanları'ndan Talat Tarakçı'nın İzmir'den getirttiği halk arasında 'canavar düdüğü' denilen siren ile duyurulur. İlçemizde ramazan topundan vazgeçilmesinin sebebi, o yıllarda ramazan topu 'Top Damı' olarak bilinen mevkiden atılıyordu. Ancak o topu patlatan dönemin zabıta amiri, ramazan topunu kendi bağından patlamaya başlar. Bu değişiklikten sonra halk, 'Sahurda topun sesi az çıkıyor' diye şikayet eder. O da şikayet azalsın, ses çok çıksın diye topa konulan barutun miktarını arttırır. Barutu fazla olan top patlayınca zabıta amirinin başı parçalanıp, ölür. O zamandan bu yana Buldan'da ramazanlarda top patlatılmaz sahurda ve iftarda halkın 'canavar düdüğü' dediği siren öttürülür" dedi.
TOP DAMI YENİDEN HİZMETE GİRECEK
Ramazan aylarında Türkiye genelinde yaşatılan top atma geleneğini Buldan'da yaşatmak istediklerini söyleyen Başkan Şevik, "Top Damı mevkiini kale silüetinde yeni düzenleyerek, top atışlarını eskiden olduğu gibi yine burada yapacağız" diye konuştu. DENİZLİ Buldan’da ramazan topunun yerini alan 80 yıllık gelenek ’canavar düdüğü’

Kaynak: DHA

Etiketler: Buldan, Güncel, Haber

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