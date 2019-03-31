Denizli
Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan
oyunu kullandı
Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Partili Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Zolan, oyunu eşi Berrin Zolan ile birlikte Merkezefendi
ilçesi Hayırseverler Ortaokulu'nda kullandı.
Denizli'de 2077 numaralı sandıkta oyunu kullanan Başkan Zolan'ın hayli heyecanlı olduğu dikkatlerden kaçmadı. Eşi ile birlikte sabah saatlerinde oy vermek için okula gelen Başkan Zolan, sıranın kendisine gelmesinin ardından görevlilerden oy pusulası ve zarfı alarak oy verme işlemini gerçekleştirdi.
Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yaan Başkan Zolan, seçimlerin Denizli ile birlikte Türkiye
'ye hayırlar getirmesini diledi. 5 yıl daha göreve talip olduğunu belirten Başkan Zolan, bu temennisinin gerçeğe dönüşeceğine inandığını söyledi. Zolan, Oy kullanmaya dua ederek geldik. İnancımız çerçevesinde 'hayırlı olmasını' diledik. Hayırlısı neyse o olsun. İnşallah ülkemiz ve şehrimiz için hayırlı olsun. Milletimizin kararı her zaman doğru olmuştur bu seçimde de doğru olacaktır dedi.
Başkan Zolan ve eşi Berrin Zolan oy verme işleminin ardından okullardaki sandıkları gezip, görevlilere kolaylık diledi.
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Kaynak: DHA