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Denizli Büyükşehir Belediyesi 'Korona' önlemlerini artırdı

Denizli Büyükşehir Belediyesi 'Korona' önlemlerini artırdı Denizli'de halk otobüslerinde koronaya karşı dezenfeksyion uygulanmaya başlandı Denizli Büyükşehir Belediyesi korona virüsü başta olmak üzere salgın hastalıklara karşı bünyesindeki toplu taşıma araçlarında her gün yaptığı temizlik...

12.03.2020 17:05 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:06
Denizli Büyükşehir Belediyesi 'Korona' önlemlerini artırdı
Denizli'de halk otobüslerinde koronaya karşı dezenfeksyion uygulanmaya başlandı
DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi korona virüsü başta olmak üzere salgın hastalıklara karşı bünyesindeki toplu taşıma araçlarında her gün yaptığı temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini yoğunlaştırdı.
Denizli'de şehir içi toplu ulaşım hizmeti veren Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş., salgın hastalıklara karşı aldığı tedbirler kapsamında bünyesindeki otobüslerde her gün yaptığı temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerini yoğunlaştırdı. Bu kapsamda şehir merkezinde yaklaşık 50 hatta hizmet veren 230 otobüs vatandaşların hijyenik bir ortamda seyahat etmesi için sefere çıkmadan önce hijyen işlemlerinden geçiriliyor. Göreve başlamadan önce Denizli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. İşletme Müdürlüğünde görevli temizlik personeli tarafından iç-dış temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinden geçirilen otobüsler daha sonra vatandaşların hizmetine sunulmak üzere seferlerine çıkıyor.
Buharlı dezenfeksiyon makineleri de kullanılıyor
Otobüsler iç-dış temizlik çalışmalarının yanında buharlı dezenfeksiyon makineleri ile de en ince ayrıntısına kadar dezenfeksiyon işlemlerine tabi tutuluyor. Otobüs iç-dış temizlik çalışmalarının yanında Denizli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ve Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri de şehir içinde kullanılan otobüs duraklarını düzenli olarak temizlik ve hijyen işlemlerinden geçiriyor. Büyükşehir otobüsleri ve durak temizliği için Sağlık Bakanlığının onay verdiği temizlik ve dezenfeksiyon malzemeleri kullanılıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi 'Korona' önlemlerini artırdı

Kaynak: İHA

Etiketler : Denizli, Genel

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