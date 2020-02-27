Haberler » Güncel » Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde vezneler Cumartesi açık olacak - Haber

Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde vezneler Cumartesi açık olacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi, ilan ve reklam vergi mükellefleri için 29 Şubat 2020 Cumartesi günü tahsilat veznelerini açık tutacak.

27.02.2020 17:01 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:01Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde vezneler Cumartesi açık olacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi, ilan ve reklam vergi mükellefleri için 29 Şubat 2020 Cumartesi günü tahsilat veznelerini açık tutacak.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, ilan ve reklam vergi mükelleflerinin mağduriyet yaşamaması için ilave tedbir aldı. İlan ve reklam beyanı ve ödemesinin Şubat ayı sonunda sona erecek olmasından dolayı 29 Şubat Cumartesi günü Denizli Büyükşehir Belediyesi tahsilat vezneleri açık tutulacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yoğunluk yaşamaması için işlemlerini son güne bırakmaması tavsiyesinde bulundu. - DENİZLİ

Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:36  Düşündüren sözler! Anlamlı sözler neler? Düşündüren, anlamlı ve felsefi sözler nelerdir?
15:19  Şirin Payzın kimdir? Şirin Payzın nereli ve kaç yaşında? Şirin Payzın ne iş yapıyor?
14:14  Afrika örgüsü nedir? Afrika örgüsü saç nasıl yapılır? Afrika örgüsü fiyatları ne kadar?
14:11  Şaibe nasıl yazılır? TDK'ya göre şaibe mi, şayibe mi? Şaibe ne demek?
13:46  Çaycı Hüseyin Alparslan Özmol kimdir? Alparslan Özmol kaç yaşında, nereli?
27.02.2020 19:25:26