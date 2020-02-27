Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde vezneler Cumartesi açık olacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi, ilan ve reklam vergi mükellefleri için 29 Şubat 2020 Cumartesi günü tahsilat veznelerini açık tutacak.



Denizli Büyükşehir Belediyesi, ilan ve reklam vergi mükelleflerinin mağduriyet yaşamaması için ilave tedbir aldı. İlan ve reklam beyanı ve ödemesinin Şubat ayı sonunda sona erecek olmasından dolayı 29 Şubat Cumartesi günü Denizli Büyükşehir Belediyesi tahsilat vezneleri açık tutulacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yoğunluk yaşamaması için işlemlerini son güne bırakmaması tavsiyesinde bulundu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA