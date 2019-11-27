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Denizli Büyükşehir Belediyesi ve DESKİ'nin 2020 bütçeleri onaylandı

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinin (DESKİ) 2020 yılı bütçeleri onaylandı.

27.11.2019 10:48 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:48Denizli Büyükşehir Belediyesi ve DESKİ'nin 2020 bütçeleri onaylandı
Büyükşehir Belediyesi ile Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinin (DESKİ) 2020 yılı bütçeleri onaylandı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Denizli Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı ve DESKİ Genel Müdürlüğü Kasım Ayı Genel Kurul Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkan Osman Zolan başkanlığında yapıldı.
Toplantılarda, Büyükşehir Belediyesi ve DESKİ'nin 2020 programları, bütçeleri ve DESKİ'nin 5 yıllık yatırım planı görüşüldü.
Büyükşehir Belediyesi ve DESKİ'nin 2020 yılı toplam bütçeleri ile performans programları ve 19 ilçenin bütçelerinin oylanarak kabul edildiği toplantıda, Denizli Büyükşehir Belediyesinin bütçesi 772 milyon 220 bin lira, DESKİ'nin bütçesi de 443 milyon lira olmak üzere toplam 1 milyar 215 milyon 220 bin lira olarak belirlendi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kabul edilen bütçenin hayırlı olmasını diledi.
Gerçek rakamlara dayalı bütçe yapma noktasında hassasiyet gösterdiklerini ifade eden Zolan, "Bütçemiz Denizlimize güzellikler getirsin. İnşallah vatandaşlarımızın talep ve ihtiyaçları doğrultusunda kullanılacak. 5 yılda 5 milyon 300 bin metre içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı döşedik. Bu rakam; Denizli'den Çin'e kadar altyapı hattı döşemişiz demektir. Bugün şehrimizde musluğumuzdan yeni doğmuş bebeğe içirilebilir nitelikte su kalitesine sahibiz. Suyumuzu koruyarak insanlarımıza temiz, sağlıklı ve verimli bir şekilde ulaştırmaya devam etmek için yatırımlarımızı sürdüreceğiz." dedi.
Öte yandan, 2020'de uygulanacak tarifelerin de görüşüldüğü toplantıda, Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde içme suyunun tonu konutlarda 4 lira 20 kuruşa, diğer ilçelerde ise 3 liraya çıkartıldı. Tarife aralığı da 0-15 tondan 0-12 tona çekildi.

Denizli, DESKİ, Güncel

Kaynak: AA

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