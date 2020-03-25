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Denizli Büyükşehir Belediyesinin koronavirüse karşı tedbirleri sürüyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tüm tedbirleri alarak bulvar, cadde, yol, sokak, kaldırımlar ve vatandaşların ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

25.03.2020 12:44 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:02
Denizli Büyükşehir Belediyesinin koronavirüse karşı tedbirleri sürüyor
Denizli Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tüm tedbirleri alarak bulvar, cadde, yol, sokak, kaldırımlar ve vatandaşların ortak kullanım alanlarında dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Belediye Başkanı Osman Zolan, yaptığı açıklamada, belediye olarak Kovid-19'la mücadele kapsamında çok yoğun ve detaylı bir çalışma yaptıklarını belirtti.

Vatandaşların sağlığını korumak ve tedbir almak adına ilk günden itibaren en üst düzeyde önlem aldıklarını vurgulayan Zolan, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımız zorunlu olmadıkça evden çıkmaması gerekiyor. Belediye olarak tüm hizmet noktalarımızda temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Üzerimize düşen tüm önlemleri alarak vatandaşlarımızın sağlığı için çalışmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımız lütfen tüm uyarıları dikkate alsın. Birlik ve beraberlik içerisinde bu günleri atlatacağımıza yürekten inanıyorum. Sağlık çalışanlarımızın yanında eczacı ve eczanelerde çalışanlara da ücretsiz belediye otobüsü kullanımı getirdik. Büyük bir özveri ile çalışan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz."
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Kaynak: AA

Etiketler : Osman Zolan, Güncel

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