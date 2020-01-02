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Denizli büyükşehir'den ücretsiz kayak kursu

Denizli Büyükşehir'den ücretsiz kayak kursuDenizli Büyükşehir Belediyesi, 2 bin 420 metre rakıma sahip Bozdağ'daki kayak merkezinde, yarıyıl tatilinde ücretsiz kayak kursu düzenleyecek.

02.01.2020 11:57 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:59
Büyükşehir'den ücretsiz kayak kursu
Denizli Büyükşehir Belediyesi, 2 bin 420 metre rakıma sahip Bozdağ'daki kayak merkezinde, yarıyıl tatilinde ücretsiz kayak kursu düzenleyecek. Tavas ilçesinin Nikfer Mahallesi'ndeki Denizli Kayak Merkezi, ücretsiz kayak kurslarına ev sahipliği yapacak. Büyükşehir Belediyesi, kar kalınlığının 50 santimetreyi aştığı, 2 bin 420 metre yükseklikteki kayak merkezinde, haftanın 3 günü kayak eğitimi verecek. Hafta içi 19 yaş ve üzeri, hafta sonu ise 10-18 yaş aralığındaki vatandaşlar, toplam 13 kilometre uzunluğa sahip 9 pistin bulunduğu tesiste eğitim alacak. Eğitimde kursiyerlere öğle yemeği ve kayak ekipmanları ücretsiz sağlanacak. Kurs içi kayıtlar, Denizli Büyükşehir Belediyesi Merkezi, İncilipınar Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi ve Yenişehir Spor Merkezi'nde yapılabilecek. Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, kurum olarak 7'den 70'e birçok spor dalında ücretsiz kurs düzenlediklerini belirtti. Denizli Kayak Merkezi ile birlikte bunların arasına kayak sporunu da eklediklerini söyleyen Zolan, Kış turizminin gözdesi olan kayak merkezimizde yetişecek sporcularımız Denizli'ye şampiyonluklar getirecek dedi.
Denizli büyükşehir'den ücretsiz kayak kursu

Kayak Merkezi, Denizli, Güncel

Kaynak: DHA


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