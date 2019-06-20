20.06.2019 13:02
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DENİZLİ Cami kubbesinde sıkışan leyleğe itfaiye yardımı

Cami kubbesinde sıkışan leyleğe itfaiye yardımıDenizli'nin Sarayköy ilçesindeki bir caminin kubbesinin kenarındaki yağmur oluğuna ayağı sıkışan leylek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Cami kubbesinde sıkışan leyleğe itfaiye yardımı
Denizli'ninSarayköyilçesindeki bir caminin kubbesinin kenarındaki yağmur oluğuna ayağı sıkışan leylek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Hayvan rehabilitasyon merkezine götürülen leylek, tedaviye alındı.
HasköyMahallesi'ndeki Hasköy Camisi'nin kubbesi kenarında bir leyleğin sabit kalıp başka yere gitmediğini görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, çalışma başlattı.İtfaiyearacının merdiveniyle caminin kubbesine ulaşan ekipler, leyleğin ayağının yağmur oluğuna sıkıştığını gördü. Leyleği sıkıştığı yerden kurtaran ekipler, daha sonra yaralı kuşu aşağı indirdi. Kanadında zedelenme olduğu da belirlenen leylek, tedavi edilmek üzere Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürüldü.DENİZLİ Cami kubbesinde sıkışan leyleğe itfaiye yardımı
Kaynak: DHA
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