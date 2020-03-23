Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››DENİZLİ Camilerden yapılan anons bile bazı vatandaşları durduramadı - Haberler

DENİZLİ Camilerden yapılan anons bile bazı vatandaşları durduramadı

Camilerden yapılan anons bile bazı vatandaşları durduramadıDENİZLİ'de koronavirüs salgını nedeniyle mecbur olmadıkça 'evde kal' çağrısına uymayan vatandaşlar, cadde ve sokakları doldurdu.

23.03.2020 16:00 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:05
Camilerden yapılan anons bile bazı vatandaşları durduramadı
DENİZLİ'de koronavirüs salgını nedeniyle mecbur olmadıkça 'evde kal' çağrısına uymayan vatandaşlar, cadde ve sokakları doldurdu.
Koronavirüs salgını tüm Türkiye 'de korku salarken, mecbur olunmadıkça 'Evde kal' çağrısına çok sayıda vatandaş uymadı. Cadde ve sokaklar koronavirüs salgını tehlikesine aldırış etmeyen kişilerle doldu taştı. Denizli 'nin en yoğun olan Bayramyeri meydanı ve Gazi Mustafa Kemal Bulvarındaki insan kalabalığı dikkat çekti. Camilerden "Evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdikleriniz sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım" anonsları yapıldı. Ancak bazı vatandaşlar, bu uyarıları dikkate almadı. Özellikle bankaların önlerindeki uzun ve vatandaşların birbirlerine yakın temas halindeki kuyruklar dikkat çekti. Bayramyeri Meydanındaki seyyar satıcılar da, polis ve zabıta ekipleri tarafından kaldırıldı.
FOTOĞRAFLI
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
DENİZLİ Camilerden yapılan anons bile bazı vatandaşları durduramadı

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

DENİZLİ Camilerden yapılan anons bile bazı vatandaşları durduramadı
Etiketler : Koronavirüs, Türkiye, Denizli, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Biner liralık destek için riski hiçe sayıp soluğu orada aldılar Haberler
Biner liralık destek için riski hiçe sayıp soluğu orada aldılar
Sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı? Bilim Kurulu Üyesi yanıt verdi Haberler
Sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı? Bilim Kurulu Üyesi yanıt verdi
Tunç Soyer’den koronayla mücadele eden personellere moral primi Haberler
Tunç Soyer'den koronayla mücadele eden personellere moral primi
Bakan Selçuk’tan uzaktan eğitim tepkilerine yanıt: Onaylamıyorum Haberler
Bakan Selçuk'tan uzaktan eğitim tepkilerine yanıt: Onaylamıyorum
Türk firmadan koronayla mücadele için büyük başarı! Avrupa ülkeleri sıraya girdi Haberler
Türk firmadan koronayla mücadele için büyük başarı! Avrupa ülkeleri sıraya girdi
İstanbul’da anket yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi? Haberler
İstanbul'da anket yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi?
Trump’ın koronaya karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu Haberler
Trump'ın koronaya karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu
İspanyol yetkililer, koronavirüs vaka sayısının azalacağı tarihi verdi Haberler
İspanyol yetkililer, koronavirüs vaka sayısının azalacağı tarihi verdi

Son Dakika Güncel Haberleri

Ordu'da uyuşturucu sattığı iddia edilen şüpheli tutuklandı - Haber Kocaeli'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında "14 gün kuralı"na uymayan kişi hakkında idari işlem - Haber Koronavirüse karşı "evde kal" anonsları yapıldı - SİİRT - Haber ANTALYA Aileler uzaktan eğitimden memnun - Haber Aksaray Belediyesi, 60 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor - Haber Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay: Sokağa çıkma yasağının gerekli olduğunu düşünmüyorum - Haber Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medyadan gelen uzaktan eğitim tepkilerine yanıt verdi: Ben de onaylamıyorum - Haber İmamoğlu, İstanbul'da koronavirüs anketi yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi? - Haber İspanya'da yetkililer, vaka sayısının hafta sonuna doğru azalmasını bekliyor - Haber Sunucu Can Ataklı'dan uzaktan eğitimde başörtülü öğretmen görevlendirilmesine tepki: Öğrencilerin rol modeli olamazlar - Haber Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 7 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar - Ekonomi
Loading