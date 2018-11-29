Denizli Çardak Havalimanı'ndaki Taksi Sorunu

Denizli Çardak
Havalimanında yolcu taşımacılığı yapan kooperatife bağlı taksilerin sözleşme hükümlerine aykırı çalıştıkları gerekçesiyle sözleşmelerinin feshedildiği ve yolcu almalarına izin verilmediği bildirildi. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
, Çardak Havalimanında 20 yıldan fazla yolcu taşımacılığı yapan Pamukkale
Taksiciler Kooperatifine bağlı taksilerin sözleşme hükümlerine aykırı şekilde dolmuş taksicilik yaptıklarını tespit ederek, her yıl başında yenilediği sözleşmeyi eylül ayında feshetti.
Kooperatifin yürütmeyi durdurma kararına idarenin yaptığı itirazın haklı bulunması üzerine Çardak Havalimanı Müdürlüğü, kooperatif üyelerinin havaalanındaki faaliyetine son verdi.
Çardak Havalimanı Müdürlüğü yetkilileri, Pamukkale Taksiciler Kooperatifine üye taksicilerin sözleşme hükümlerine aykırı şekilde dolmuş taksicilik yaparak yolcu taşıması üzerine idarenin kooperatif üyelerini uyardığını, sözleşme hükümlerine aykırı yolcu taşınmasının devam etmesi üzerine hukuki süreç başlatıldığını belirterek bu kapsamda sözleşmenin feshedildiğini belirtti.
"Birden fazla yolcu taşımak için onay aldık"
Pamukkale Taksiciler Kooperatifi Başkanı Yaşar
Kocabıyık ise yaptıkları sözleşme ile yıllardır havaalanında yolcu taşımacılığı yaptıklarını, havaalanının şehir merkezinden 65 kilometre uzakta olmasından dolayı da vatandaşların menfaatini gözeterek paylaşımlı taksi hizmeti sunduklarını belirtti.
Kocabıyık, Denizli Belediye Meclisinin 2007'de aldığı "belediye sınırları dışında taksi taşımacılığı ücreti, taksimetre ücreti üzerini aşmamak şartıyla pazarlığa tabidir, birkaç kişinin bir araya gelerek taksi ücretlerini paylaşmaları dolmuş taşımacılığı anlamına gelmez" kararına istinaden birden fazla yolcu taşımak için Çardak Havalimanı Müdürlüğünden 2013'te gerekli onayı aldıklarını savundu.
Kocabıyık, şunları söyledi:
"Toplu taşıma hizmetinin olmadığı havaalanında vatandaşlara verdiğimiz bu hizmetten yolcular da gayet memnundu. Ne yazık ki bizim bu faaliyetimiz durduruldu, sözleşmemiz feshedildi. Havaalanındaki yerimiz ve kartlarımız iptal edildi. Havaalanında bize ayrılan yerin kirasını yıl sonuna kadar ödemiştik. Taşıma işini üstlenen şirketin haricinde alternatif yok. İstanbul
ile Denizli arasında günlük 6 uçak seferi var. Çoğu seferler de sabah erken ve gece geç saatlerde. Sürekli müşterimiz olan iş adamı, üst düzey yöneticiler bulunuyor. Biz vatandaşların da memnun olduğu bir hizmeti yasal olarak yapmaya çalışırken bu şekilde engellenerek korsan taşımacılığa çanak tutulmasına anlam veremiyoruz."
Pamukkale,Denizli,Çardak
29 Kasım 2018 Perşembe 18:05