Denizli Çardak Havalimanı'ndaki Taksi Sorunu

Denizli Çardak
Havalimanı'nda taşımacılık yapan Pamukkale
Taksi Kooperatifi Başkanı Yaşar
Kocabıyık, sözleşmelerinin feshedilmesinden dolayı yolcularını havaalanına bırakabildiklerini ancak içeriden yolcu ile çıkışa izin verilmediği için yolcuları nizamiye kapısından aldıklarını bildirdi.
Kocabıyık, Denizli Gazeteciler Cemiyetinde düzenlediği basın toplantısında, 26 yıldır havalimanında Denizli'ye yakışan örnek taksi hizmeti yapmaya çalıştıklarını belirtti.
Havaalanının şehir merkezinden 65 kilometre uzakta olmasından dolayı vatandaşların menfaatini gözeterek paylaşımlı taksi hizmeti sunduklarını dile getiren Kocabıyık, şunları dedi:
"2006 yıllarından sonra uçak seferlerinin artmaya başlaması ve buna dayalı olarak yolcu sayısının da artmasıyla Pamukkale Üniversitesi
hocalarının talepleri ve düşünceleri doğrultusunda fiyatları aşağıya çekerek bu fiyatı 3 kişiye paylaştırdık. 2007 yılında Belediye Meclisinin aldığı karara dayanarak 2013 yılında da Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
'nden alınan yasal izinle taşımacılık yapmaya devam ettik. Denizli'de yaptığımız bu hizmet ile korsan taksi gibi kaçak taşıma hizmetlerine yer verdirtmedik. Yaptığımız hizmet ile de ülke ekonomisine ve turizme katkıda bulunduğumuz gibi birçok insana da iş kapısı açtık."
Havaalanında yolcu taşımacılığı yapan otobüs firmasının taksicileri mağdur ettiğini öne süren Kocabıyık, "65 kilometre mesafede havalimanı olan bir ilde taksimetre şu an Üçgen'e kadar 220 liradır. Bir ay öncesi düzenleme yapılana kadar 240 liradır. Uçak biletini 80-100 liraya alan kişi bu fiyatlara kim taksiye biner? Burada şunu öneririm, keşke belediyemiz de daha uygun fiyatlarda havalimanı-Denizli arasına seferler koysa da halkımızın seçeneği artsa ve daha uygun fiyata hizmet alsa. Bize göre devletin yapamadığını yıllardır Pamukkale Taksi olarak vatandaşa biz yaptık." dedi
DHMİ'nin kooperatifleri ile yaptığı sözleşmeyi feshettiğini hatırlatan Kocabıyık, "Yolcularımızı içeriye bırakabiliyoruz ancak içeriden yolcu ile çıkışımıza izin verilmiyor. DHMİ ile kooperatifimiz arasında yapılan sözleşmeye dayalı itilaflı durumlardan dolayı mahkeme süreci devam etmektedir. Bu yüzden yolcularımızı eski yerimizden değil bu süreçte nizamiye kapısından almaktayız. İnşallah en yakın sürede hukuksal boyut çözülerek Denizli'mize yakışmayan bu durum ortadan kalkacaktır. Bizi destekleyen tüm müşterilerimize çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Toplantıda kooperatifin avukatı Niyazi Berkay
Güçlü, hukuki süreçle ilgili bilgi verirken, kooperatif müdürü Arif Mergen de yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi.
Pamukkale,Çardak,Denizli
12 Aralık 2018 Çarşamba 18:14