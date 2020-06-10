DENİZLİ Çevrede korku yaratan yılanı itfaiye yakaladı

Çevrede korku yaratan yılanı itfaiye yakaladıDENİZLİ'de kentin en işlek yerlerinden olan Bayramyeri Meydanı'ndaki bir işyerinin önündeki kolinin altına giren yılan çevredekileri korkuttu.

10.06.2020 18:21 | Son Güncelleme: 10.06.2020 19:29
Çevrede korku yaratan yılanı itfaiye yakaladı
DENİZLİ'de kentin en işlek yerlerinden olan Bayramyeri Meydanı'ndaki bir işyerinin önündeki kolinin altına giren yılan çevredekileri korkuttu. Yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya bırakıldı. Saraylar Mahallesi'ndeki Bayramyeri Meydanı'nda bir işyerinin önünde yılan gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri, çevredeki vatandaşlar ve esnaflarda korku yaratan yılanı yakalamak için çalışma başlattı. İtfaiye erleri ellerindeki özel aparat yardımı ile bir kolinin altına saklanan yılanı kısa sürede yakaladı. 1.5 metre uzunluğundaki yılan doğal yaşam alanına bırakıldı. DENİZLİ Çevrede korku yaratan yılanı itfaiye yakaladı

Kaynak: DHA

Etiketler: İtfaiye, Güncel, Haber

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