Denizli Çimento'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek de Denizli Çimento'dan geldi.
09.04.2020 11:17 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:17
Denizli Çimento, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' Milli Dayanışma Kampanyası'na 1,5 milyon TL destek verdiğini duyurdu. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Denizli Çimento, Ekonomi