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Denizli Çimento'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek de Denizli Çimento'dan geldi.

09.04.2020 11:17 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:17
Denizli Çimento'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek de Denizli Çimento'dan geldi.

Denizli Çimento, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' Milli Dayanışma Kampanyası'na 1,5 milyon TL destek verdiğini duyurdu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Denizli Çimento, Ekonomi
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