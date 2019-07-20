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DENİZLİ ÇOCUKLAR ŞENLİKTE DOYASIYA EĞLENDİ

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kendileri için düzenlenen mahalle şenliğine katılan çocuklar, kurulan oyun parkında eğlencenin tadını çıkardı.

20.07.2019 16:47
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kendileri için düzenlenen mahalle şenliğine katılan çocuklar, kurulan oyun parkında eğlencenin tadını çıkardı.
Pamukkale Belediyesi, yaz aylarında özellikle şehir merkezinin dışında kalan mahallelerde çocukların aileleriyle eğlenmeleri için çocuk şenliği düzenledi. Her hafta sonu farklı bir mahallede düzenlenecek olan şenliklerin ilki, Pamukkale Mahallesi'nde yapıldı. Mahalledeki pazaryerinde kurulan şenlik alanına, çocuklar akın etti. Alanda şişme oyun parkları, ikram çadırları ve ailelerin çocuklarını oynarken izleyebilecekleri oturma alanları kuruldu. Müzik eşliğinde çeşitli oyunlar oynayan çocuklar, farklı yarışmalar ve aktivitelerle de doyasıya eğlendi. Bazı yarışmalara çocuklar aileleriyle katılarak, beraber yarıştı. Özellikle aileler, çocuklar için mahallelerinde yapılan bu şenlik için Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Avni Örki'ye ve Pamukkale Belediyesi'ne teşekkür etti. DENİZLİ ÇOCUKLAR ŞENLİKTE DOYASIYA EĞLENDİ
Kaynak: DHA
Pamukkale, Güncel

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