Denizli Çocuklarıyla Oynayabilmek İçin Mide Küçültme Ameliyatı Oldular

Kaynak: DHA

Çocuklarıyla oynayabilmek için mide küçültme ameliyatı oldular Almanya 'da yaşayan Songül ve Serkan Özcan çifti, fazla kiloları sebebiyle 3 yaşındaki oğullarıyla oynayamadıkları için zayıflamaya karar verdi. Denizli 'de mide küçültme ameliyatı olan çift, kilo vermeye başladı. Özcan çifti artık daha rahat hareket edip, çocuklarıyla daha iyi zaman geçireceklerini söyledi.Almanya'nın Berlin şehrinde yaşayan Songül Özcan (34), şikayet ettiği fazla kiloları sebebiyle, mide küçültme ameliyatı hakkında araştırma yapmaya başladı. Denizli'deki Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde bu ameliyatların yapıldığını öğrenen Özcan, döner ustası eşi Serkan Özcan'a (36) anlattı. 3 yaşındaki oğulları Berat Can ile fazla kiloları yüzünden rahatça vakit geçiremeyen, onunla oyun oynarken zorlanan Özcan çifti, mide küçültme ameliyatı olmaya karar verdi. Eşinden önce Denizli'ye gelip ameliyat olan Serkan Özcan, 1.5 aylık süre içinde 29 kilo verdi. 146 kilodan 117 kiloya düştü. Ameliyatın kilo vermesine oldukça yardımcı olduğunu gören Serkan Özcan, bu kez eşi Songül Özcan'ı Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirdi. Songül Özcan da bir hafta önce yapılan başarılı ameliyatın ardından taburcu edildi.'GÖBEĞİM OLDUĞU İÇİN OĞLUMLA OYNAYAMIYORDUK'Eskiden oğluyla oyun oynayamadığını belirten Serkan Özcan, ölçülerine göre kıyafet bulmakta da güçlük çektiğini söyledi. Kilo vermeye devam edeceğini, hedefinin fit bir görünüme sahip olmak olduğunu belirten Serkan Özcan, Eşim, mide küçültme ameliyatı hakkında araştırma yapıyordu. Normalde ben karşıydım. Sonra ameliyata karar verdik. 'Önce ben ameliyat olayım, iyi geçerse sen de olursun' dedim. Daha sonra buraya gelip ameliyat oldum. 1.5 ay önce 146 kiloydum. Şu an 117 kiloyum. Kilo verdikten sonra daha küçük bedenlerde kıyafetler giyiyorum. Eskiden 40 beden pantolon giyerken, şu an 36 beden giyiyorum. Oğlum oyun oynamak istediğinde, eğilip oyun oynayamıyordum. Onunla birlikte koşamıyordum. Nefes nefese kalıyordum. Göbeğim olduğu için onunla oynayamıyorduk. Oğlumla rahatça oyun oynayabilmek için ameliyat olmaya karar verdim. Şu an birlikte çok iyi zaman geçiriyoruz. Artık eskisi gibi yemek yemiyorum. Kendimi yeniden doğmuş gibi hissediyorum diye konuştu.'HEDEFİM 60 KİLOYA DÜŞMEK'Fazla kilolarının vücudunda çeşitli rahatsızlıklara yol açtığını anlatan Songül Özcan ise, Alışverişe çıktığımda psikolojik olarak kendimi iyi hissetmiyordum. İstediğim kıyafetin bedenini bulamıyordum. Ameliyat olduğumda 113 kiloydum. Ameliyat olalı henüz 5 gün oldu. Kilo verip çocuğumla daha iyi vakit geçirmek istiyorum. İlerleyen zamanda daha çok kilo verip, istediğim kıyafetleri giyeceğim. Hedefim 60 kiloya kadar inmek. Mağazalarda 'size göre kıyafetimiz yok' diyemeyecekler. Henüz bir hafta olmamasına rağmen 5 kilo verdim. Kendimi çok iyi hissediyorum dedi.Özcan çiftinin ameliyatını yapan PAÜ Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Raşid Aykota, diyet, egzersiz ve ilaç tedavisiyle fazla kiloların verilemediği durumlarda obezite tedavisindeki en etkili yöntemlerden birinin mide küçültme ameliyatı olduğunu söyledi. En etkili zayıflama yöntemlerinden biri olan bu ameliyatta, kapalı yöntem denilen 'laparoskopik' teknik uygulandığını belirten Aykota, Ameliyatla mide hacim olarak küçültülerek açlık-tokluk ve kan şekeri kontrolü sağlayan hormonlar üzerinde değişim sağlanır. Midenin küçülmesiyle birlikte daha az gıda ve kalori alımıyla ilk bir yıl içinde fazla kiloların yaklaşık yüzde 80'i verilebilir. Ameliyat sonrası iyileşme ve günlük hayata dönüş oldukça hızlı olur. Sağlık Bakanlığı 'ndan Sağlık Turizmi Yetki Belgesi alan, Ege ve Akdeniz bölgelerinde tek üniversite hastanesi olan Pamukkale Üniversitesi Hastanelerinde, yaklaşık 10 yıldır obezite ameliyatları başarıyla yapılıyor. Son yıllarda yurt dışından, özellikle Avrupa 'dan ülkemize ameliyat olmak için gelen hastaların tercih ettiği merkezlerdeniz diye konuştu.