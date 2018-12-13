Denizli Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ziyaretine Hazırlanıyor

13 Aralık 2018 Perşembe 18:24



13 Aralık 2018 Perşembe 18:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Aralık Cumartesi günü Denizli'ye yapacağı ziyaret öncesi hazırlıklara devam ediliyor.Denizli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Aralık Cumartesi günü Denizli'ye yapacağı ziyaret öncesi Vali Hasan Karahan başkanlığında, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Vali Yardımcısı Kemal İnan, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Özçelik, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, ilgili kurum müdürleri ile AK Parti İl Başkanı Necip Filiz'in katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi.Valilik makamında düzenlenen toplantıda, yapılan hazırlıkların gözden geçirilerek, açılışı yapılacak kamu yatırımları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Denizli'ye teşrifleri öncesinde alınacak güvenlik tedbirlerinin değerlendirildiği, ayrıca kurumlar arası koordinasyon konusunun masaya yatırıldığı vurgulandı.Vali Karahan, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Denizli halkını 15 Aralık Cumartesi günü 15 Temmuz Delikliçınar Şehitler Meydanı'nda yapılacak toplu açılış törenine davet etti.