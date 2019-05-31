Denizli Cumhuriyet Başsavcısından Rektör Aldemir'e ziyaret

Denizli
Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz, Adnan Menderes Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk
Aldemir'i makamında ziyaret etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir; Cumhuriyet Başsavcısı Ergül Yılmaz'a üniversite hakkında bilgiler verdi. Ülkemizin milli menfaatleri doğrultusunda bilimsel, teknolojik ve ekonomik kalkınmasına öncülük edecek projeler üretip hayata geçirmek için var güçleriyle çalıştıklarını ifade eden Rektör Aldemir, Aydın
Adnan Menderes Üniversitesi olarak Aydın ili ve Ege
Bölgesi'ne her alanda dinamizm katmaya devam edeceklerini söyledi. - AYDIN
Kaynak: İHA
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