Denizli Cumhuriyet Savcılığından Dolandırıcılık Uyarısı

Denizli Cumhuriyet Savcılığı
, savcıların isimlerini kullanarak yapılmak istenen dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları uyardı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, cumhuriyet başsavcısı, başsavcı vekili ve savcıların vatandaşlar üzerinden maddi menfaat sağlamayacakları belirtilerek, "Son günlerde edinilen bilgilere göre Denizli Cumhuriyet Başsavcısı, Başsavcı Vekilleri ve Cumhuriyet Savcılarımızın adları kullanılarak bir takım soruşturma dosyaları üzerinden şüpheli ve mağdur yakınlarına yönelik dolandırıcılık girişimlerinde bulunulduğu anlaşılmıştır. Bu iddialara ilişkin gerekli soruşturmalara başlanmış olup, fail ya da faillerin tespitine çalışılmaktadır. Ne cumhuriyet başsavcısı, ne başsavcı vekilleri ne de cumhuriyet savcılarının Türkiye Cumhuriyeti
Anayasası'na ve yasalarına aykırı davranışlarda ve maddi menfaat teminine yönelik bir talepte bulunmaları düşünülemez. Bu sebeple bu kişilerin ismi kullanılarak yapılan hiçbir talebe ve verilen vaatlere itibar edilmemesi kamuoyuna duyurulur" denildi. - DENİZLİ
Denizli
18 Kasım 2018 Pazar 14:47