Denizli Dağda Mahsur Kalan 2 İranlı 8.5 Saatte Kurtarıldı

Denizli
'nin Pamukkale
İlçesi'nde tırmanış yapmak için dağa çıkan ancak düşerek ağır yaralanan İran
vatandaşı 2 kişi, AFAD
, İtfaiye
, AKUT ve DAK ekiplerinin 8.5 saat süren operasyonla kurtarıldı. Aldıkları yaralar ve soğuk hava nedeniyle hipotermiye giren 2 İranlı, güçlükle dağdan indirilerek hastaneye kaldırıldı. Kurtarma operasyonu sırasında AFAD ekipleri, drone ışık bağlayıp, havalandırarak kurtarma ekipleri dağdan yaralıları indirirken, yollarına ışık tutmaya çalıştı.
İran vatandaşı olan 27 yaşındaki Mohsen Jemali ile arkadaşı 30 yaşındaki Ramin Sasairi, tırmanmak amacıyla Pamukkale İlçesi Zeytinköy
Mahallesi'ndeki dağlık alana çıktı. Öğle saatlerinde yürüyüşe çıkan 2 İran vatandaşı, saat 16.00 sıralarında patika yolda dengesini kaybedip, yaklaşık 10 metre yükseklikten kayalıkların üzerine düşerek yuvarlandı. Ağır yaralanan İranlılar, cep telefonuyla 112'yi arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), ambulans ve polis ekipleri gönderildi. Ancak İranlılar bulundukları dağlık alanda yerlerini tarif edemeyince arama kurtarma ekipleri de bulamadı. AFAD ekipleri, İranlılardan birinin cep telefonunu arayarak yerini bildirmesini istedi ancak yine olmadı. Bunun üzerine ambulans, polis ve AFAD ekipleri bölgede araçlarla dolaşıp, sirenler çaldı. İranlı 2 kişiye sirenleri duyup duymadıkları da soruldu. Ancak İranlılar, yinede yerlerini belirtemedi.
Ateş yakıp yerlerini gösterdiler
Bunun üzerine dağda yaralı olan 2 İranlı, AFAD ekiplerinin uyarısına üzerine bulundukları yerde ateş yakınca arama kurtarma ekipleri de yerlerini tespit etti. Arama kurtarma çalışmalarına İl Afed ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın Arama Kurtarma ekipleri, Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Dağ Arama Kurtarma (DAK), Türkiye
Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) ekiplerinden yaklaşık 70 kişi katıldı. Arama kurtarma ekipleri, arazinin sarp, dik ve kayalık olması nedeniyle yaklaşık 4 saat tırmanarak ulaştı. Bölgede 2 ayrı ambulansta hazır bekletildi.
Arama kurtarma ekiplerinin önü ışıklı Drone ile aydınlatıldı.
2 İranlının bulunduğu bölgeye 4 saat tırmanarak güçlükle ulaşan arama kurtarma ekipleri, ağır yaralı olan ve soğuk hava nedeniyle hipotermiye giren Mohsen Jemali ile arkadaşı Ramin Sasairi'yi ilk müdahaleyi yaptıktan sonra sedyeye bağladı. 70 kişinin görev aldığı operasyonda sedyeye sağlanan iki yaralı için arama kurtarma ekipleri tarafından soğuk ve karanlıkta sarp ve dik kayalık alandan indirme çalışması başlatıldı. AFAD ekipleri, drone ışık bağlayarak havalandırıp, yaralı taşıyan arama kurtarma ekiplerinin önlerini aydınlatmaya çalıştı. 2 İranlı 70 kişinin katıldığı arama kurtarma operasyonuyla yaklaşık 5.5 saat süren çalışma sonucu dağdan indirildi. Sağlık durumu ağır olan 2 kişi, dağdan indirildikten sonra ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
İran,Denizli,AFAD
02 Aralık 2018 Pazar 03:47