Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Denizli'de 1 haftada çeşitli suçlardan aranan 115 şahıs yakalandı - Haberler

Denizli'de 1 haftada çeşitli suçlardan aranan 115 şahıs yakalandı

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir haftada yapılan uygulamalarda 23 bin 328 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı.

23.03.2020 17:32 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:34
Denizli'de 1 haftada çeşitli suçlardan aranan 115 şahıs yakalandı
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından son bir haftada yapılan uygulamalarda 23 bin 328 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Uygulamalar sonucunda çeşitli suçlardan aranması olan 115 şahıs yakalandı.

Denizli'de, polis ekipleri tarafından 16-22 Mart tarihleri arasında yapılan rutin kontroller, sabit uygulama noktaları ve olaylara müdahale sırasında 23 bin 328 kişinin GBT sorgusu yapıldı. Yapılan sorgulamalar sonucu çeşitli suçlardan aranması olan 115 şahıs yakalandı. Yapılan çalışmalar sonucunda, 1 adet çalıntı araç, 2 adet çalıntı motosiklet, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet çalıntı cep telefonu, 1 adet çalıntı otomobil müzikçaları, 1 adet çalıntı bluetooth radyo ve kumar oyunlarında ele geçirilen 790 TL ile 50 Amerikan Doları ele geçirildi.

Hırsızlık ile çeşitli olaylara ve suçlara karışan 67 şahıs adli makamlara çıkarılmasının ardından 14 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Denizli, 22 Mart, Polis, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

Elazığ'da işçi servisi beton bloka çarptı: 9 yaralı - Haberler Seydikemer'de devrilen forkliftin operatörü yaralandı - Haberler Sokağa çıkma yasağını ihlal etti, trafik kazasında hayatını kaybetti - Haberler Son Dakika: Kendini karantinaya alan Angela Merkel'in koronavirüs testi negatif çıktı - Haberler Öğretmenlerden korona virüsüne karşı sosyal mesaj - Haberler New York Times, koronavirüsün nasıl yayıldığını analiz eden makale yayınladı - Haberler Sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişi, trafik kazasında hayatını kaybetti Sokağa çıkma yasağına uymayan 75 yaşındaki kişi, trafik kazasında hayatını kaybetti - Haberler Trump'ın koronavirüse karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu - Haberler Son dakika: Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun ardından basın toplantısı düzenleyecek - Haberler Soylu açıkça söyledi: Tek bir şart gerçekleşirse sokağa çıkma yasağı gündeme gelir
Loading