Denizli
'de 1'i polis 12 kişiye uyuşturucu gözaltısı
Denizli'de uyuşturucu madde satan kişilere yönelik şafak operasyonu yapıldı. Operasyonda, biri uyuşturucu satıcılarına operasyonlar hakkında bilgi sızdırdığı öne sürülen polis memuru olmak üzere, toplam 12 kişi gözaltına aldı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde sattığı tespit edilen kişilere yönelik 3 ay önce teknik ve fiziki takip başlattı. Titizlikle yürütülen çalışmada, 1 polis memurunun uyuşturucu madde satan kişilere operasyonlar hakkında bilgi sızdırdığı belirlendi. Hazırlıklarını tamamlayan polis ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. Geçen çarşamba günü sabah erken saatte harekete geçen Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine; Özel Harekat polisleri de destek verdi. Ayrıca drone da kullanıldı. 14 ayrı adrese eş zamanlı yapılan baskında, açılmayan çelik kapılar koçbaşları ve balyozlarla kırıldı. Evlerde dedektör köpeklerinin de katıldığı aramalarda satışa hazır paketlenmiş halde toplam 203 gram eroin, 79 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 49 uyuşturucu hap, 4 ruhsatsız av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 1 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 130 liraya da el kondu. Operasyonda, uyuşturucu satıcılarına bilgi sızdırdığı iddia edilen polis memuru A.K. ile birlikte 3'ü kadın toplam 12 kişi gözaltına alındı.
Zanlılar sorgularının tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.
Denizli,Polis
Kaynak: DHA