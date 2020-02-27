Denizli'de 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı kaza kamerada

DENİZLİ'de otomobil ile taksinin çarpışması sonucu 1 kişinin öldüğü 3 kişinin de yaralandığı kazanın bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

Yusuf Hilmi Bal'ın kullandığı 20 T 0434 plakalı taksi, geçen 23 Şubat Pazar günü İncilipınar Mahallesi İncilipınar Caddesi'nde,

kavşakta Emre Aydın yönetimindeki 20 ZF 713 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Osman Üremiş (26) yaşamını yitirdi. Taksi şoförü Hilmi Bal ile otomobil sürücü Emre Aydın ve otomobildeki Hatice Gün Evran yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Osman Türemiş'in cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza anınınyakındaki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntüde, otomobil ile taksinin kavşakta süratle çarpışıp,

yol kenarındaki elektrik direğine savrulmaları yer alıyor.