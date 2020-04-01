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Denizli'de 1 kişinin öldüğü kaza kamerada

Denizli'de 1 kişinin öldüğü kaza kamerada Denizli'de bir kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

01.04.2020 11:01 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:03
Denizli 'de 1 kişinin öldüğü kaza kamerada
DENİZLİ - Denizli'de bir kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Merkezefendi ilçesi Kumkısık Mahallesi'nde meydana geldi. İzmir 'e gitmek için yola çıkan 35 YFN 78 plakalı otomobili ile yola çıkan İsmail Alay Kumkısık Mahallesi'nde mola verdi. Ardından tekrar yola çıkan 35 YFN 78 plakalı otomobil, Denizli istikametine giden Mehmet Gülpınar idaresindeki 20 AVK 25 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışma anı ise güvenlik kamerasına an be an yansıdı. Kavşaktan kontrolsüz şekilde çıkan otomobil ile Alay idaresindeki otomobilin çarpışması görüntülerde yer aldı. Yaklaşık 30 metre savrulup orta refüje çıktığı görüldü. Kaza sonrası çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'i arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza sonrası başlatılan soruşturma devam ediyor. Denizli’de 1 kişinin öldüğü kaza kamerada

Kaynak: İHA

Etiketler: Denizli, İzmir, 3. Sayfa

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Denizli'de 1 kişinin öldüğü kaza kamerada
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